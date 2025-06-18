برنامج "على مسئوليتي" يتجاوز 100 مليون مشاهدة.. وأحمد موسى يشكر الجمهور

علق الإعلامي أحمد موسى على تجاوز نسبة مشاهدات البرنامج ما يقارب من مليون مشاهدة خلال الأيام الخمسة الماضية منذ اندلاع المواجهات بيت إيران وإسرائيل، قائلا: الشكر والتقدير لجمهور برنامج «على مسئوليتي» على دعمهم الكبير ومتابعتهم المكثفة لتغطية البرنامج لتطورات الحرب بين إسرائيل وإيران.

وأضاف أحمد موسى، خلال تقديمه برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، أن حجم المشاهدات يعكس وعي الجمهور واهتمامه بالأحداث الإقليمية، متابعا: إجمالي المشاهدات على مختلف منصات القناة الرقمية تجاوز "100 مليون مشاهدة" خلال الأيام الخمسة الماضية منذ اندلاع المواجهات.

واسترسل: حلقة اللواء دكتور سمير فرج حققت وحدها "15 مليون مشاهدة" عبر منصات التواصل الاجتماعي التابعة للقناة، وهو ما يعكس اهتمام المتابعين بالتحليلات العسكرية والاستراتيجية.



