بث مباشر.. أحمد موسى يرصد آخر تطورات الحرب الإيرانية الإسرائيلية

قدم الإعلامي أحمد موسى، حلقة جديدة من برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة "صدى البلد"، اليوم الأربعاء.



وتحدث موسى عن آخر مستجدات التصعيد بين إيران وإسرائيل والضربات المتبادلة بينهما.

ومن المقرّر أن يناقش أحمد موسى، في حلقة اليوم الأربعاء، من برنامج "على مسئوليتي" عددًا من الملفات المحلية والعالمية، فضلًا عن الملفات الرياضية والفنية.

ويقدم أحمد موسى برنامج "على مسئوليتي" من السبت إلى الأربعاء، في الثامنة مساء؛ ليرصد ويحلل أهم الأحداث المصرية والعربية.

وأكد الإعلامي أحمد موسى، أنه لا يجب أن تنتصر إيران ولا يجب ايضا أن تنتصر اسرائيل في الحرب الدائرة بين الطرفين خلال الفترة الأخيرة.

وتابع أنه إذا انتصر الاحتلال الإسرائيلي سيصبح تهديدا كبيرا للمنطقة، مستدركا أنه إذا انتصرت إيران ستمتلك السلاح النووي وتهدد المنطقة.