الغباري: صورايخ إيران تضرب مساحات.. وطائرات إسرائيل تضرب أهدافا

كشف اللواء محمد الغباري مدير كلية الدفاع الوطني الأسبق، سبب دقة الضربات الإسرائيلية ضد إيران، وسبب قلة فاعلية الصورايخ الإيرانية ضد إسرائيل.

وقال الغباري، خلال حواره مع برنامج "الحياة اليوم"، المذاع عبر قناة "الحياة"، اعتماد إسرائيل على الطائرات الحربية؛ سبب تفوقها حتى الآن، لأن الطائرات تصيب الأهداف مباشرة.

الجبهة الداخلية الإسرائيلية

وتابع الغباري، بالنسبة لإيران فهي تعتمد على صواريخ، والصورايخ تضرب مساحات وليس أهدافا، مؤكدا أن إيران لا تمتلك سلاح طيران متقدم يمكنها الاعتماد عليه.

وأعلنت الجبهة الداخلية الإسرائيلية، اليوم الأربعاء، عن رصد صواريخ أُطلقت من إيران، ما أدى إلى تفعيل صفارات الإنذار في مناطق واسعة داخل إسرائيل، بما في ذلك مدينة تل أبيب وضواحيها.