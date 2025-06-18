مدبولي: نؤمن احتياجات الدولة ونضع سيناريوهات التعامل مع تصعيد إيران وإسرائيل

علق الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، على التصعيد العسكري بين إيران وإسرائيل خلال الأيام الماضية .



وقال مدبولي في كلمته في مؤتمر صحفي عقب اجتماع الحكومة الأسبوعي، :" ستظل هذه المنطقة على شفا النار طالما لم يتم التوصل على حل الدولتين وإنهاء الصارع الفلسطيني الإسرائيلي ".

وتابع مدبولي :" منذ أول يوم للتصعيد بين إيران وإسرائيل كان هناك تواصل مع كافة الوزراء المعنيين ومحافظ البنك المركزي لمتابعة تداعيات التصعيد وتأمين احتياجات الدولة المصرية ".

وأكمل مدبولي :" نعمل على تأمين احتياجات الدولة المصرية ووضع سيناريوهات للتعامل مع طول أمد النزاع وقمنا بتشكيل لجنة أزمات لتداعيات التصعيد بين إسرائيل وإيران ".



ولفت مدبولي :" نعمل على وضع كل السيناريوهات المحتملة على تداعيات هذه الأزمة على الشأن الداخلي ".