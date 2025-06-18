خطوة غير مسبوقة .. مدبولي يطلق المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف

يطلق بعد قليل الدكتور مصطفي مدبولي رئيس مجلس الوزراء المنصة الرقمية الجديدة لوزارة الأوقاف والتي تمثل نقلة نوعية في التواصل مع الجمهور، وتيسير الوصول إلى الخطاب الديني المعتدل، وجميع خدمات الوزارة.

خطوة غير مسبوقة

ويعد إطلاق المنصة خطوة غير مسبوقة نحو التحول الرقمي وإثراء المحتوى الفكري الديني القويم وتعزيز الخدمات الإلكترونية، وذلك بحضور الدكتور أسامة الأزهري وزير الأوقاف وعدد من قيادات الازهر والاوقاف .

وكان الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء عقد الاجتماع الأول لـ"لجنة أزمات" متابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية

وذلك لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية ـ الاسرائيلية، بما يُسهم في الاستعداد لأية مُستجدات بمختلف القطاعات.