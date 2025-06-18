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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

مدبولي يعقد أول اجتماع للجنة الأزمات لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية الإيرانية الإسرائيلية

أرشيفية
أرشيفية
منار عبد العظيم

أفادت القناة الأولى بأن الدكتور مصطفى مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، أعلن اليوم، الأربعاء، عن انعقاد أول اجتماعات لجنة الأزمات المشكلة لمتابعة تداعيات العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل، وذلك في إطار جهود الحكومة لمواجهة أي تداعيات محتملة على الأمن الوطني والاقتصاد.

تحرك فوري لمواجهة التداعيات

أكد مدبولي أن الحكومة تحركت على الفور فور تفجر الأحداث العسكرية لمناقشة جميع التداعيات، مشيرًا إلى عقد اجتماعات مكثفة مع اللجان الاستشارية المختلفة لبحث تأثير هذه التطورات على مختلف القطاعات.

احتياطات استراتيجية كافية للسلع الأساسية

طمأن مدبولي المواطنين بوجود احتياطات استراتيجية من السلع الأساسية تكفي حاجة الاستهلاك المحلي، مؤكدًا أن الحكومة تتابع بشكل مستمر تأمين المخزون الاستراتيجي من جميع السلع.

دعوة لترشيد استهلاك الكهرباء

أكد رئيس الوزراء ضرورة الحرص الشديد على ترشيد استهلاك الكهرباء في هذه الظروف الاستثنائية، مشددًا على التزام الحكومة بضمان إمداد محطات الكهرباء بالوقود اللازم لتشغيلها بالكفاءة المطلوبة لتفادي أي انقطاعات.

لا داعي للقلق بشأن توافر السلع

وأوضح مدبولي أنه لا توجد أي أسباب للقلق فيما يخص توافر السلع الأساسية في الأسواق، مشيرًا إلى استمرار الحكومة في اتخاذ جميع الإجراءات لضمان استقرار السوق والمحافظة على معيشة المواطنين.

القناة الأولى الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء تداعيات العمليات العسكرية

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