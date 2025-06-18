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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

ماكرون: يجب وضع حد للعمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل بشكل عاجل

ماكرون
ماكرون
هاني حسين

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، أن إسرائيل تهاجم أهدافا لا علاقة لها بالبرنامج النووي والصواريخ البالستية لإيران.

وقال ماكرون:"يجب وضع حد للعمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل بشكل عاجل"، حسبما افادت قناة “ القاهرة الإخبارية ” في خبر عاجل .

وأضاف ماكرون: العمليات العسكرية بين إيران وإسرائيل تمثل تهديدا ثقيلا للأمن الإقليمي".

وفي وقت سابق، أكد المتحدث باسم وزارة الخارجية الفرنسية، في تصريحات تليفزيونية اليوم، أن موقف بلاده حيال الأزمة المتصاعدة بين إيران وإسرائيل واضح ومتسق، داعيًا إلى وقف فوري للتصعيد العسكري والعودة إلى طاولة المفاوضات باعتبارها السبيل الوحيد لحل أزمة البرنامج النووي الإيراني.

وشدد المتحدث باسم الخارجية الفرنسية على أن فرنسا تعتبر التصعيد الحالي خطيرًا للغاية على أمن واستقرار المنطقة، مؤكداً أن أي عمل عسكري يهدف إلى تغيير النظام في إيران يعد خطأً استراتيجيًا من وجهة نظر باريس.
 

ماكرون فرنسا ايران إسرائيل اخبار التوك شو

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