إيران هدفها فارسي والكيان يحاول استفزاز مصر .. مصطفى الفقي يكشف المستور

كشف الدكتور مصطفى الفقي الخبير السياسي المستور عن الحرب بين إيران وإسرائيل وموقف مصر من الأحداث الجارية.

مصطفى الفقي، خلال حواره مع الإعلامي شريف عامر، ببرنامج “يحدث في مصر”، المُذاع عبر شاشة “إم بي سي مصر”،أكد أن تحركات إيران لا تأتي من منطلق إسلامي، وإنما بدافع قومي فارسي، مشيرًا إلى أن سلوكها في الإقليم يهدف إلى إثبات وجودها ونفوذها، وليس من باب نصرة الدين، قائلًا "الإيرانيون يسعون إلى ترسيخ وجودهم في المنطقة من خلال هذه التحركات، لكنهم لم يستوعبوا بعد التحولات الكبيرة التي طرأت على المشهد الإقليمي مؤخرًا".

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https://youtube.com/shorts/T8oSRDpH6EI