نيفين مسعد: إيران مقبلة على تغييرات محتملة بعد تراجع دور خامنئي

أكدت نيفين مسعد، أستاذة العلوم السياسية بجامعة القاهرة، أن المشهد السياسي في إيران يشهد حالة من الترقب، في ظل تقدم المرشد الأعلى علي خامنئي في العمر، حيث تجاوز سن الـ85، ما يرجح قرب خروجه من الساحة السياسية.



وأضافت خلال حوارها مع الإعلامي أحمد موسى في برنامج "على مسئوليتي" المذاع على قناة صدى البلد، أن الدستور الإيراني ينص على تشكيل مجلس يضم فقهاء وأعضاء من الحكومة لإدارة المرحلة الانتقالية، في حال غياب المرشد.



كما توقعت أن يتم تشكيل إدارة عسكرية لتأمين استمرار النهج السياسي والعسكري الحالي، في ظل التوترات الإقليمية.



وأشارت إلى أن علي خامنئي لم يكن مجتهدًا من الناحية الدينية، لكنه صعد إلى القيادة بفضل الحظ والظروف السياسية.ولفتت إلى أن أبرز الأسماء المطروحة لخلافته تشمل نجله، الذي يُعد عالم دين ويتمتع بعلاقات وثيقة مع الحرس الثوري، بالإضافة إلى نائب رئيس مجلس الخبراء، الذي يعد من المرشحين المحتملين أيضًا.







