الكرملين يحذر من إنزلاق الشرق الأوسط إلى حالة من عدم الاستقرار والحرب

حذرت مؤسسة الرئاسة الروسية “الكرملين ” من إنزلاق الشرق الأوسط إلى هاوية من عدم الاستقرار والحرب ، مشير الي دولة احتلال ترغب في مواصلة العمل العسكري ضد إيران في الوقت الحالي.



وقال الكرملين في بيان له : روسيا لا تفرض وساطتها بين إيران وإسرائيل لكنها مستعدة للعب دور الوسيط إذا لزم الأمر ، فموسكو على اتصال مع واشنطن بشأن إيران من خلال قنوات متعددة.



وأضاف الكرملين: الحرب في الشرق الأوسط محفوفة بنتائج غير متوقعة وتوسعها يشكل خطرا على روسيا أيضا.



وختم الكرملين بيانه بأن الرئيس بوتين لديه ضمانات من إسرائيل بشأن سلامة الروس العاملين في محطة بوشهر النووية.