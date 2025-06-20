قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
جدول امتحانات الثانوية العامة |بدء المواد الأساسية الأحد وهذه مواعيد كل مادة
موعد إجازة رأس السنة الهجرية.. 3 أيام متواصلة
دعاء الجمعة الأخيرة من العام الهجري.. يقضي حوائجك ويمحو ذنوبك| ردده الآن
عراقجي: أمريكا شريكة في الجريمة الإسرائيلية ولن نجري محادثات معها
القبض على شخص ادعى قدرته على تسريب امتحانات الثانوية العامة
16 مليون جنيه.. ضربة جديدة لمافيا العملة
بث مباشر.. خطبة الجمعة من الحرمين الشريفين
إقرار 5 مشروعات قوانين.. حصاد جلسات النواب من 15 إلى 17 يونيو
شروط قبول الثانوية العامة والشهادات المعادلة ببرامج الكريديت بجامعة عين شمس| خاص
رحلة الموسى.. فيلم تسجيلي يرصد حياة صياد مصري تخصص في صيد أسماك القرش
كأس العالم للأندية.. هل يتآمر بالميراس مع إنتر ميامي لإقصاء الأهلي؟
محمد صلاح مرشح لحصد لاعب العام في الدوري الإنجليزي
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

الكرملين يحذر من إنزلاق الشرق الأوسط إلى حالة من عدم الاستقرار والحرب

الكرملين
الكرملين
محمود نوفل

حذرت مؤسسة الرئاسة الروسية “الكرملين ” من إنزلاق الشرق الأوسط إلى هاوية من عدم الاستقرار والحرب ، مشير الي دولة احتلال ترغب في مواصلة العمل العسكري ضد إيران في الوقت الحالي. 
 

وقال الكرملين في بيان له : روسيا لا تفرض وساطتها بين إيران وإسرائيل لكنها مستعدة للعب دور الوسيط  إذا لزم الأمر ، فموسكو على اتصال مع واشنطن بشأن إيران من خلال قنوات متعددة.
 

وأضاف الكرملين: الحرب في الشرق الأوسط محفوفة بنتائج غير متوقعة وتوسعها يشكل خطرا على روسيا أيضا.

وختم الكرملين بيانه بأن الرئيس بوتين لديه ضمانات من إسرائيل بشأن سلامة الروس العاملين في محطة بوشهر النووية.

الكرملين الشرق الأوسط إيران روسيا إسرائيل الرئيس بوتين محطة بوشهر النووية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

الرئيس السيسي

قرارات جمهورية حاسمة وتكليفات مباشرة من الرئيس السيسي لكبار رجال الدولة

وزير مالية الإحتلال

وزير مالية الاحتلال يطالب دول الخليج بدفع تكاليف الحرب ضد إيران

الاهلي

ترتيب مجموعة الأهلي بعد فوز إنتر ميامي على بورتو

الذهب

أسعار الذهب اليوم في مصر.. عيار 21 وصل كام؟

ريبيرو

أول تعليق من ريبيرو على هزيمة الأهلي أمام بالميراس

الايجار القديم

إنهاء عقد الإيجار وإخلاء الشقق فورا في 3 حالات.. قانون الإيجار القديم

الأهلي

رقم قياسي جديد للأهلي في كأس العالم للأندية

ميدو

أحسن فريق في مصر.. ميدو يهاجم لاعبي الأهلي بعد الخسارة أمام بالميراس

ترشيحاتنا

إيران

الدفاع الإيرانية: كل منشآتنا تواصل عملها بقوة رغم الهجمات المتواصلة

الدكتور سيد نجم، أحد علماء الأزهر الشريف

عالم أزهري: حب الوطن فطرة إنسانية وقيمة دينية في الإسلام

المستشار السياسي للمرشد الأعلى في ​إيران​ ​علي شمخاني​

علي شمخاني يطمئن المرشد الإيراني: جاهز للمواجهة

بالصور

تويوتا تطلق سيارة كهربائية تعتمد على تقنيات شاومي وهاواوي الصينية

تويوتا
تويوتا
تويوتا

فورد تطلب من السائقين التوقف عن استخدام هذه السيارات فورا

فورد
فورد
فورد

كاجوال لافت .. رنا سماحة تستعرض رشاقتها

رنا سماحة
رنا سماحة
رنا سماحة

تكدس سيارات تسلا داخل المعارض بسبب نقص المبيعات

تسلا
تسلا
تسلا

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. ثروت امبابي

د. ثروت إمبابي يكتب: تكامل الزراعة والصناعة.. مفتاح الأمن الغذائي والاستقرار الاقتصادي

بلال قنديل

بلال قنديل يكتب: جبر الخواطر

منى أحمد

منى أحمد تكتب.. لغة الكمال

محمد مندور

محمد مندور يكتب.. التكلفة البيئية للصراعات العسكرية

د. منال إمام / أستاذ أصول التربية والباحث في الشئون الدبلوماسية

د. منال إمام: مصر.. قوية بأبنائها

المزيد