إعلام إسرائيلي: انفجارات ضخمة تهز حيفا والكرمل بعد رصد رشقات صاروخية من إيران

أعلن إعلام إسرائيلي عن وقوع انفجارات ضخمة تهز حيفا والكرمل بعد رصد رشقات صاروخية من إيران، حسبما أفادت قناة "القاهرة الإخبارية"، في نبأ عاجل.



وفي وقت سابق، كشف دبلوماسي من إحدى دول غرب أوروبا لشبكة

CNN بأن المحادثات المقررة غدًا في سويسرا بين إيران والمملكة المتحدة وألمانيا وفرنسا والاتحاد الأوروبي تُعقد بالتشاور مع إدارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب

ووصف المسؤول المحادثات بأنها استكشافية، "لاستطلاع الفرص" المتاحة لتحقيق ما يمكن تحقيقه.

وفي وقت سابق أعلن جيش الاحتلال الإسرائيلي أن إيران أطلقت صاروخًا باليستيًا واحدًا على الأقل على إسرائيل صباح الخميس، مزود برؤوس حربية متعددة.