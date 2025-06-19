نتنياهو: الولايات المتحدة تساعد إسرائيل بشكل كبير في الصراع مع إيران

تحدث رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، عن نوايا الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، وما إذا كانت إسرائيل تتوقع انضمامه إلى حملة القصف ضد إيران.

قال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتيناهو، اليوم الخميس إن هذا قرار يعود للرئيس الأمريكي، لكن يمكنني أن أؤكد لكم أنهم يساعدون بالفعل بشكل كبير، لأنهم يشاركون في حماية سماء إسرائيل ومدنها.

وأضاف نتنياهو أن الرئيس ترامب سيفعل ما هو في صالح أمريكا، أثق في حكمه إنه صديق عظيم، وزعيم عالمي عظيم، وصديق عظيم لإسرائيل والشعب اليهودي، بحسب ما أوردته صحيفة الجارديان البريطانية.

وتابع "سنفعل ما علينا فعله، ونحن نفعله. نحن ملتزمون بتدمير التهديد النووي، تهديد الإبادة النووية ضد إسرائيل نحن قادرون على ذلك".

وأضاف نتنياهو “لكن يجب أن أقول إن الشراكة مع الولايات المتحدة، والشراكة مع الرئيس ترامب، الذي أتحدث معه كل يوم تقريبًا، رائعة.”