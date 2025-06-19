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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

بعد مسيرة طويلة.. كتائب المجاهدين تنعي عضو المجلس العسكري الأعلى

الشهيد القائد المجاهد علي سعدي الأغا
الشهيد القائد المجاهد علي سعدي الأغا
محمود نوفل

نعت كتائب المجاهدين الجناح العسكري لحركة المجاهدين الفلسطينية  الشهيد القائد المجاهد علي سعدي الأغا "أبو محمد" عضو المجلس العسكري الأعلى لكتائب المجاهدين.

وقالت الكتائب في بيان لها : ارتقى إلى العلياء مقبلا غير مدبر إثر عملية اغتيال صهيونية جبانة وذلك بعد مسيرة جهادية طويلة وحافلة بالعطاء والتضحية والإثخان في العدو رافق فيها القادة الشهداء لاسيما الشهيد المجاهد الكبير الأمين العام  أسعد ابوشريعة "ابو الشيخ" في محطات الجهاد والمقاومة، فلم يتأخر أو يتزحزح وظل ثابتا شامخاً يقاوم الاحتلال الصهيوني النازي حتى ارتقى شهيدا الى العلياء.

واتمت كتائب المجاهدين بيانها قائلة : نزف شهيدنا القائد الكبير "أبو محمد" ونؤكد أن عمليات الاغتيال الجبانة وجرائم العدو الصهيوني المفسد لن تكسر عزيمتنا ولن تزيدنا إلا إصرارا على المضي بدرب الجهاد والمقاومة حتى كنس الاحتلال عن كل أرضنا المباركة.

كتائب المجاهدين حركة المجاهدين الفلسطينية المجلس العسكري الأعلى لكتائب المجاهدين علي سعدي الأغا عملية اغتيال صهيونية

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