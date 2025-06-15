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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يوصى بالتوسع في زراعة المحاصيل المقاومة للملوحة

محافظ بورسعيد يبحث مشكلات محصول الأرز
محافظ بورسعيد يبحث مشكلات محصول الأرز
محمد الغزاوى

بحث اللواء أ ح  محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم "الأحد"، سبل تنمية منطقة سهل الطينة شرق المحافظة، ومشكلات محصول الأرز بالمنطقة وآليات توفير المقنن المائي للمساحات المصرح بزراعتها.

جاء ذلك في إطار جهود محافظ بورسعيد المستمرة للنهوض بالقطاع الزراعي، و تلبية احتياجات و مطالب المزارعين وتوفير كافة سبل الراحة والدعم لهم،

محافظ بورسعيد يبحث مشكلات محصول الأرز 

وحضر الاجتماع العميد دكتور اسلام بهنساوي رئيس مدينة بورفؤاد، والمهندس كامل تويج مدير عام مديرية الزراعة وممثلي المزارعين بمنطقة سهل الطينة.

تناول الاجتماع استعراض بنود تنفيذ القرار الوزاري رقم ٢٦ لسنة ٢٠٢٥، والخاص بتحديد المساحات المصرح بزراعتها لمحافظات الأرز ومنها محافظة بورسعيد، التي تبلغ 34 ألف فدان منها 4 آلاف فدان فى سهل الطينة (الأصناف الأكثر تحملا للملوحة والأصناف الجافة ) ومدى توافر المقننات المائية التى تتناسب مع المراحل العمرية لمحصول الأرز وبما يضمن زيادة الانتاجية للمحصول.

كما ناقش محافظ بورسعيد، سبل تطوير مناطق سهل الطينة وزيادة الرقعة الزراعية بها، وسبل الاستصلاح الزراعي نظرا لزيادة ملوحة تلك الأراضي. 

و أوصى محافظ بورسعيد بالتوسع في المحاصيل المقاومة للملوحة التى تعمل على استصلاح تلك الأراضي مع توفير مستلزمات الانتاج من التقاوي والأسمدة اللازمة للاستصلاح.

وفي ختام اللقاء، وجه المحافظ بضرورة التنسيق بين مديرية الزراعة وممثلي وزارة الري لسرعة حل المشكلات المتعلقة بالري، وانتظام مناسيب المياه والترع، وسرعة معالجة زيادة الصرف الزراعي من خلال التأكيد على تشغيل محطات الرفع .

بورسعيد بورفؤاد سهل الطينة محصول الارز محافظ بورسعيد

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