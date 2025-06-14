محافظ بورسعيد يتابع ميدانيًا انطلاق أعمال تطوير منطقة الصفوة

تابع اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم السبت، خلال جولة ميدانية بحي الزهور، بدء تنفيذ أعمال التطوير الشامل بمنطقة الصفوة، استجابة لمطالب الأهالي بعد فترة من غياب أعمال الصيانة والتحديث بالمنطقة في إطار خطة محافظة بورسعيد للارتقاء بالمناطق السكنية وتحسين جودة الحياة للمواطنين.

رافق محافظ بورسعيد ، خلال جولته كل من خالد فوليه سكرتير حي الزهور، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات والمشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد، إلى جانب ممثلي الشركات المنفذة للأعمال.

أعمال التطوير تشمل دهان الواجهات ورفع كفاءة الصرف والإضاءة العامة واعمال الرصف

وتفقد المحافظ ، الأعمال الجارية على أرض الواقع، والتي تشمل رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وصيانة نوازل العمارات وغرف التفتيش، ودهان واجهات العقارات، وتركيب بلاط الإنترلوك بمداخل العمارات، إلى جانب استكمال أعمال رصف وتخطيط الشوارع لتحسين المظهر الحضاري للمنطقة.

وتتضمن الخطة كذلك إزالة التعديات بمنطقة فضاء وتحويلها إلى موقف سيارات منظم (باركنج) يخدم سكان المنطقة، مع تركيب بوابات حديدية لتأمين المداخل.

وأكد اللواء محب حبشي، أن الأعمال تتم وفق جدول زمني محدد لا يتجاوز شهرين من تاريخ البدء، مشددًا على أهمية الالتزام بالجودة والكفاءة في التنفيذ.

كما وجه محافظ بورسعيد ، بإزالة كافة الإشغالات التي تتسبب في إزعاج السكان، مؤكدا على التنسيق الكامل مع الجهات الأمنية والحي للتعامل الفوري مع أية مخالفات أو سلوكيات غير منضبطة داخل المنطقة، مشددا على مواصلة المتابعة الميدانية لضمان تنفيذ الأعمال وفق أعلى المعايير وتحقيق رضا المواطنين.