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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

بورسعيد تستعد لامتحانات الثانوية العامة.. 6451 طالب في 18 لجنة

صورة أرشيفية
صورة أرشيفية
محمد الغزاوى

أعلن طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، عن جاهزية تعليم بورسعيد لعقد امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025 التي ستنطلق الأحد الموافق 15 يونيو الجاري وتنتهي السبت الموافق 10 يوليو المقبل تحت رعاية اللواء أركان محب حبشي محافظ بورسعيد

تعليم بورسعيد يوقع مذكرات تعاون مشترك مع الأجهزة الأمنية والمديريات والهيئات المعنية

وأكد الغرباوى أن تعليم بورسعيد وقع مسبقا مذكرات تعاون مشترك مع الأجهزة الأمنية والمديريات والهيئات المعنية كل في مجال اختصاصه، للتعاون أثناء فترة اعمال امتحانات الشهادة الثانوية العامة، موجها الشكر للواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد لدعم سيادته الدائم للتعليم والطلاب، ولجموع القيادات الأمنية والتنفيذية للتعاون المثمر بهدف نجاح العملية الامتحانية.
 
وأضاف مدير المديرية أن 6451 طالب وطالبة ببورسعيد يستعدون لأداء امتحانات شهادة الثانوية العامة من خلال 18 لجنة أساسية على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن المديرية أنهت تجهيز جميع مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات بقدرة استيعابية تصل إلى 400 سرير.

وأشار مدير تعليم بورسعيد إلى أن امتحانات شهادة الثانوية العامة ستجرى من خلال 18 لجنة أساسية لخدمة 1564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و3304 طالب وطالبة بالشعبة العلمية و1440 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات إلى جانب 85 طالب وطالبة بالمدارس الدولية، بالإضافة إلى 7 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين بالمرحلة الثانوية.

وأضاف " الغرباوي" أن تعليم بورسعيد يسعى لتحقيق معادلة التعامل الجيد مع طلاب شهادة الثانوية العامة وتوفير الأجواء الامتحانية الملائمة، والتعامل بهدوء وحكمة وضبط النفس وتغليب مصلحة الطلاب، متمنيا للطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات السداد والتوفيق.

ومنذ ايام، ترأس اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اجتماعًا موسعًا  لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على توفير بيئة آمنة ومستقرة لأداء الطلاب امتحاناتهم، وضمان انتظامها في أجواء هادئة ومنظمة.بحضور العقيد كريم الهيطة مدير إدارة المرور، والعميد حسام محمد نائب المستشار العسكري، والحسيني راغب مدير عام التعليم العام، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد،إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة عمل الأجهزة بورسعيد التنفيذية   للانتهاء من الاستعدادات اللازمة لامتحانات الثانوية العامة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة الأمنية ورؤساء الاحياء لحصر وتحديد مقار اللجان بدقة وبدء أعمال رفع كفاءتها من حيث النظافة العامة، وتوفير الإضاءة الكافية، وتركيب المراوح، ومراجعة شبكات الكهرباء والسباكة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرش والتطهير داخل اللجان والاستراحات بالتعاون مع مركز مكافحة الحشرات والقوارض.

بورسعيد مديرية التربية والتعليم الثانوية العامة

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