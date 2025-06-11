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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

مياه القناة: إصلاح كسر القنطرة شرق بعد انهيار جسر المصرف الزراعي

مياه القناة : تمكنا من إصلاح كسر القنطرة شرق بسبب انهيار جسر المصرف الزراعي
مياه القناة : تمكنا من إصلاح كسر القنطرة شرق بسبب انهيار جسر المصرف الزراعي
محمد الغزاوى

أعلن اللواء عبد الحميد عصمت رئيس مجلس إدارة شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة، اليوم الأؤبعاء، أننا تمكنا من إصلاح الكسر المفاجئ في خط مياه الشرب الرئيسي المغذية لقرية الأبطال التابعة للقنطرة شرق، وذلك بسبب انهيار جسر المصرف الزراعي، وإعادة ضخ المياه للمنطقة مرة أخري، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة.

وقال اللواء عبد الحميد عصمت، انه فور تلقي البلاغ لغرفة العمليات انتقل مهندسى وفنيو وعمال الشركة برئاسة المهندس محمد عبد السلام رئيس قطاع المياه والصرف، وأشراف مباشر من محمد ممدوح رئيس مياه القنطرة شرق، وتبين وجود كسر في خط المياه الرئيسي المغذي لقرية الأبطال والمناطق المجاورة، وذلك سبب انهيار جسر المصرف الزراعي، وعلي الفور تم عملية الإصلاح في وقت قياسي ومدة زمنية وجيزة، وعادة ضخ وتشغيل المياه للمواطنين.

مياه القناة : تمكنا من إصلاح كسر القنطرة شرق بسبب انهيار جسر المصرف الزراعي

وأكد رئيس شركة مياه والصرف الصحي بمحافظات القناة، بالتجاوب الفورى والسريع وتوفير كافة المعدات للانتهاء من أي أعطال أو كسور مفاجئة في الخطوط والشبكات، وإصلاحها فى فتره زمنية وجيزة، وذلك للحفاظ على استمرارية الخدمة المقدمة لمواطني إقليم القناة في المحافظات الثلاث "  السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، بلتعامل السريع والفوري مع الكسور والأعطال المفاجئة، بأشراف وتواجد مديري المناطق ورؤساء القطاعات في مواقع العمل بصفه مستمرة.

وأثني اللواء عبد الحميد عصمت، علي استمرار أعمال صيانة خطوط شبكات مياه الشرب والصرف الصحي، وذلك بالتوازي مع إقامة المشروعات وأعمال الإحلال والتجديد والتطوير للمحطات، موضحًا أن شركة مياه الشرب والصرف الصحي بمحافظات القناة تسعى جاهدة لضمان توفير خدمات مياه شرب وصرف صحى على أعلى مستويات الجودة، " بالسويس، والإسماعيلية، وبورسعيد".

كما أشار اللواء عبد الحميد عصمت، أننا مستمرون فى أعمال الإحلال والتجديد وتغيير خطوط مواسير شبكات مياه الشرب القديمة، من الإسبستوس إلى مواسير PVC بأقطار مختلفة، فى عدد من القرى والمناطق بمحافظات إقليم القناة" السويس، والإسماعيلية، وبورسعيد"، لجميع شبكات مياه الشرب القديمة المتهالكة، وذلك لتقليل فاقد المياه، والاستمرار فى تقديم خدمات متميزة مقدمة للمواطنين".

وأوضح اللواء عبد الحميد عصمت، أنه يتابع على مدار الساعة انتظام سير العمل في جميع المحطات، سواء مياه الشرب أورفع الصرف الصحي، ومحطات المعالجة، بالإضافة إلى رفع درجة الاستعداد بفرق الطوارئ والحملة الميكانيكية بجميع المعدات المتمثلة في سيارات الطوارئ، ومياه الشرب، وسيارات الكسح، وسيارات النافوري، والتدخل السريع، وذلك ٔلمجابهة أي أحداث طارئة، مع اتباع إجراءات السلامة والصحة المهنية في كافة مواقع العمل.

القناة مياه القناة الصرف الصحي القنطرة محافظات القناة

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