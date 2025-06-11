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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

زهور بورسعيد يشن حملة مكبرة على الإشغالات بشارعي النصر والعاشر من رمضان

زهور بورسعيد يواصل حملات إزالة الإشغالات وفرض الانضباط
زهور بورسعيد يواصل حملات إزالة الإشغالات وفرض الانضباط
محمد الغزاوى

تابع اللواء أيمن صبحي، رئيس حي الزهور بمحافظة بورسعيد، أعمال تنفيذ الحملة المكبرة التي شنتها الأجهزة التنفيذية بالحي،  بإشراف سامي حسين، مساعد رئيس الحي مدير إدارة الإشغالات، لضبط المخالفات وإزالة الإشغالات والتعديات على حرم الطريق بمنطقة الـ5000 وحدة وشارعي العاشر من رمضان والنصر ومناطق التعاونيات وتعاونيات الجيزة، وشباب المدينة والطاقة الشمسية الواقعة في نطاق الحي.

جاءت الحملة بناءً على توجيهات  اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، وبمتابعة وتعليمات اللواء أيمن صبحي قليني، رئيس حي الزهور، بضرورة فرض الالتزام وعودة الانضباط للشارع البورسعيدي، في جميع الشوارع الرئيسية والفرعية بالمناطق السكنية المختلفة، والميادين العامة.

وأسفرت الحملة عن الإزالة الفورية للإشغالات والتعديات، ومصادرتها وفتح الطرق أمام المواطنين، حيث تمت مصادرة كراسي بلاستيك وترابيزات، وعربات خشب يد وشماسي وغيرها، وتم التنبيه على الجميع بالتزام المساحات المخصصة لهم.

زهور بورسعيد يواصل حملات إزالة الاشغالات وفرض الانضباط 

وأكد اللواء رئيس حي الزهور استمرار ومواصلة تلك الحملات الموسعة لتشمل جميع مناطق الحي وشوارعه لإعادة الانضباط في الشوارع، والضرب بيد من حديد على كل من يتعدى على حرمة الطريق ويخالف القوانين.

وناشد رئيس حي الزهور أصحاب المحلات التجارية، والمقاهي والمطاعم والباعة الجائلين، إزالة الإشغالات والمخالفات، واحترام حق المواطنين في شوارع نظيفة خالية من التعديات، و رصيف خالٍ من أي معوقات.

وشدد على تطبيق جميع الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

يأتي ذلك في إطار جهود حي الزهور المستمرة لتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين، والحفاظ على المظهر الحضاري والشكل الجمالي لشوارع الحي.

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