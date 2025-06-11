تعليم بورسعيد يحذر طلاب الثانوية من عقوبات اصطحاب المحمول وملحقاته

حذر طاهر الغرباوى مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد ، طلاب الثانوية العامة من الأثار القانونية لاصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته فى لجنة الإمتحان.



وشدد الغرباوي، على أن حيازة الهاتف المحمول وملحقاته أو أي من الأجهزة الإلكترونية الأخرى، التي تساعد على الغش أثناء الإمتحان يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في مادة واحدة.

تعليم بورسعيد يحذر طلاب الثانوية العامة من الأثار القانونية لاصطحاب الهاتف المحمول وملحقاته

وأكد مدير تعليم بورسعيد ، أن إستخدام الهاتف المحمول بكافة أنواعه أو أي وسائل إلكترونية أخرى تؤدي إلى إرتكاب أي فعل من الأفعال سيتعرض للمسائلة القانونية.

وأضاف مدير تعليم بورسعيد، أن تصوير أو طباعة أو نشر أو إذاعة بأي وسيلة ، أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها والغش أو الشروع فيه أو الإستفادة منه أو المساعدة عليه بأي وسيلة، أثناء الإمتحان يؤدي إلى إلغاء إمتحان الطالب في جميع المواد ويعتبر راسبا فيها.

وأكد مدير تعليم بورسعيد، أنه يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن سنتين ولا تزيد عن ٧ سنوات وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠٠ جنيها ولا تزيد عن ٢٠٠٠٠٠ جنيها، كل من طبع أو نشر أو أذاع أو روج بأي وسيلة أسئلة الإمتحانات أو أجوبتها.

وشدد مدير تعليم بورسعيد، على أنه يعاقب على الشروع في طباعة أو نشر أو إذاعة أو الترويج لأسئلة الإمتحانات أو أجوبتها بالحبس مدة لا تقل عن سنة وبغرامة لا تقل عن ١٠٠٠٠ جنيها ولا تزيد عن ٥٠٠٠٠ جنيها

أو بإحدى هاتين العقوبتين.