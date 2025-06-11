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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش استعدادات المحافظة لامتحانات الثانوية العامة |صور

بورسعيد تناقش خطة الاستعدادات للثانوية العامة
بورسعيد تناقش خطة الاستعدادات للثانوية العامة
محمد الغزاوى

ترأس اللواء عمرو فكري، السكرتير العام لمحافظة بورسعيد، اجتماعًا موسعًا اليوم لمتابعة استعدادات الأجهزة التنفيذية لانطلاق امتحانات الثانوية العامة للعام الدراسي 2024/2025، ويأتي ذلك في إطار حرص محافظة بورسعيد على توفير بيئة آمنة ومستقرة لأداء الطلاب امتحاناتهم، وضمان انتظامها في أجواء هادئة ومنظمة.بحضور العقيد كريم الهيطة مدير إدارة المرور، والعميد حسام محمد نائب المستشار العسكري، والحسيني راغب مدير عام التعليم العام، ورؤساء الأحياء ومدينة بورفؤاد،إلى جانب عدد من ممثلي الجهات التنفيذية والأمنية المعنية.

وخلال الاجتماع تم مناقشة خطة عمل الأجهزة بورسعيد التنفيذية   للانتهاء من الاستعدادات اللازمة لامتحانات الثانوية العامة، وذلك بالتنسيق مع مديرية التربية والتعليم والأجهزة الأمنية ورؤساء الاحياء لحصر وتحديد مقار اللجان بدقة وبدء أعمال رفع كفاءتها من حيث النظافة العامة، وتوفير الإضاءة الكافية، وتركيب المراوح، ومراجعة شبكات الكهرباء والسباكة، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال الرش والتطهير داخل اللجان والاستراحات بالتعاون مع مركز مكافحة الحشرات والقوارض.

سكرتير عام بورسعيد يشدد على تجهيز استراحات مراقبي الثانوية العامة 

كما وجه السكرتير العام بضرورة التأكد من جاهزية الاستراحات الخاصة بالمراقبين، والانتهاء من أعمال الصيانة والنظافة بها، وتكليف الإدارة العامة للمراجعة الداخلية والحوكمة بالمرور الميداني على اللجان لضمان استكمال الاستعدادات. كما شدد على رؤساء الأحياء بسرعة رفع الإشغالات، وقص الحشائش، ورفع كفاءة النظافة بمحيط اللجان.

وشدد السكرتير العام على ضرورة تنظيم سير أعمال الامتحانات، بما يشمل تحقيق الانضباط داخل اللجان، وضبط إجراءات استلام وتسليم أوراق الأسئلة والإجابات، ومراجعة خطة توزيع الطلاب على اللجان، إلى جانب تحديد مواعيد فتح وغلق اللجان يوميًا، وتوفير الرعاية الصحية اللازمة من خلال تواجد طبيب وزائرة صحية بكل لجنة.

وفيما يخص الجانب الأمني، تم التنسيق مع مديرية الأمن، وشرطة المرافق، وإدارة المرور، والحماية المدنية لتأمين محيط اللجان وتنظيم الحركة المرورية، مع التأكيد على الجاهزية الكاملة للتعامل مع أي طارئ.

بورسعيد محافظة بورسعيد الثانوية العامة مديرية التربية و التعليم السكرتير العام

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