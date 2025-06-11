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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يناقش الخطوات التنفيذية للنهوض بمنظومة الصرف الصحي

حبشي يستعرض مستجدات العمل في تنفيذ مشروعات تطوير الطرق بعدد من الأحياء
حبشي يستعرض مستجدات العمل في تنفيذ مشروعات تطوير الطرق بعدد من الأحياء
محمد الغزاوى

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم، اجتماعًا موسعًا مع الجهات المعنية، لمتابعة الموقف الحالي فيما يتعلق بمشكلات الصرف الصحي بأحياء المحافظة، وذلك استجابة لشكاوي و مطالب المواطنين في هذا الشأن، جاء ذلك بحضور الدكتور عمرو عثمان نائب محافظ بورسعيد ، واللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد ، و النائبين أحمد فرغلي و حسن عمار عضوا مجلس النواب  ، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات و المشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد،  و عدد من رؤساء الأحياء و  الجهات التنفيذية المعنية بالمحافظة .

وخلال الاجتماع، استعرض المحافظ أبرز التحديات التي تواجه منظومة الصرف الصحي خاصة في الأحياء الأكثر كثافة سكانية ، واستمع إلى تقارير من الجهات المختصة بشأن المشكلات القائمة، مناقشًا آليات تطوير وتجديد محطات الصرف الصحي، بما يسهم في القضاء على المشكلات المتكررة، ويدعم تحسين البنية التحتية في المحافظة .

حبشي يستعرض مستجدات العمل في تنفيذ مشروعات تطوير الطرق بعدد من الأحياء

وأكد المحافظ على ضرورة التنسيق بين كافة الجهات المختصة لسرعة حل مشكلات الصرف الصحي في هذه المناطق بشكل عاجل، مشيرًا إلى تنفيذ خطة تطوير ستشمل رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وصيانة نوازل العمارات وغرف التفتيش، ودهان واجهات العمارات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف لتحسين البيئة العمرانية. وذلك في إطار زمني محدد، بما يضمن تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين وتوفير بيئة صحية وآمنة

مشددًا على ضرورة الحفاظ على ما يتم تنفيذه من أعمال تطوير في نوازل العمارات وغرف التفتيش، والإبلاغ الفوري عن أي حالات سرقة لمواسير الصرف الصحي، لاتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيالها .كما وجه اللواء محب حبشي بوضع خطة تنفيذية محددة المدة تستهدف الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة

وفي سياق متصل، استعرض محافظ بورسعيد مستجدات العمل في مشروعات تطوير الطرق الجارية بعدد من الأحياء ، موجها بالالتزام بخطة زمنية محددة تكفل سرعة الانتهاء من تطوير عدد من الشوارع حفاظا على المظهر الحضاري للمدينة و لتحقيق السيولة المرورية في حركة المواطنين و السيارات

وكان محافظ بورسعيد اللواء محب حبشي قد أجرى صباح اليوم جولة ميدانية بحي الزهور للوقوف ميدانيٱ على المشكلات التي تواجه الحي في قطاع الصرف الصحي ، ومناقشة آليات تنفيذ أعمال التطوير بحضور الجهات المعنية .

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