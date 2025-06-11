شدد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، خلال جولته الميدانية اليوم بحي الزهور، على ضرورة التصدي الحاسم لظاهرة الإشغالات والتعديات التي تعيق حركة المواطنين وتشوه المظهر الحضاري للحي.

ورافق المحافظ خلال الجولة خالد فويلة سكرتير حي الزهور .

محافظ بورسعيد يشدد على إزالة الإشغالات والتعديات بحي الزهور

ووجه محافظ بورسعيد بإزالة جميع الإشغالات من الشوارع والميادين، ورفع التعديات على الأرصفة والمرافق العامة، موجهًا الأجهزة التنفيذية المختصة باتخاذ كافة الإجراءات القانونية تجاه المخالفين دون تهاون.

وأكد محافظ بورسعيد علي استمرار الحملات بشكل يومي لإعادة الانضباط للشارع، وتحقيق السيولة المرورية، وتوفير بيئة حضارية تليق بالمواطنين، مشيرًا إلى أن الحفاظ على النظام والنظافة مسؤولية جماعية تتطلب تضافر جهود الجميع.