محافظ بورسعيد يوجه بسرعة الانتهاء من مشكلات الصرف الصحي

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأربعاء، عددا من المناطق بحي الزهور، وذلك للوقوف ميدانيًا على مشكلات الصرف الصحي، ووضع حلول عاجلة لها، والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

رافقه خلال الجولة المنهدسة دينا الحمامي، مدير إدارة التخطيط الاستراتيجي، والمهندسة زينب الجباس، مدير إدارة المشروعات، والمهندسة أمل الألفي، مدير وحدة تطوير العشوائيات، وخالد فويلة، سكرتير حي الزهور.

محافظ بورسعيد يتفقد عددًا من مناطق بحي الزهور لحل مشكلات الصرف الصحي

وشملت جولة محافظ بورسعيد كلا من منطقة الصفوة وعمرو بن العاص وعمر بن الخطاب وعمر بن عبد العزيز (العادي والمميز)، حيث تفقد أوضاع البنية التحتية، خاصة ما يتعلق بالصرف الصحي.

وشدد محافظ بورسعيد خلال الجولة على سرعة حل مشكلات الصرف الصحي في هذه المناطق بشكل عاجل، مشيرًا إلى أن أعمال التطوير ستشمل رفع كفاءة شبكات الصرف الصحي، وصيانة نوازل العمارات وغرف التفتيش، ودهان واجهات العمارات، إلى جانب تنفيذ أعمال الرصف لتحسين البيئة العمرانية.

كما وجه اللواء محب حبشي بسرعة عقد اجتماع تنسيقي مع الجهات المعنية اليوم لوضع خطة تنفيذية محددة المدة تستهدف الانتهاء من أعمال رفع الكفاءة وتطوير تلك المناطق، بما يسهم في تحسين مستوى المعيشة والخدمات المقدمة للمواطنين بحي الزهور.