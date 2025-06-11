المخرج عبد الخالق فريد مديرا لمهرجان بورسعيد السينمائي الدولي

أعلنت إدارة مهرجان بورسعيد السينمائي الدولي، برئاسة الناقد السينمائي أحمد عسر، عن تكليف المخرج عبد الخالق فريد، المعروف فنيًا باسم "خالد فريد"، بمنصب مدير الدورة الأولي للمهرجان، والتي تُقام خلال الفترة من 18 إلى 22 سبتمبر 2025.

يأتي ذلك تقديرًا لمسيرته المتميزة وإسهاماته البارزة في المجالين الإعلامي والسينمائي.

من هو المخرج خالد فريد؟

ويُعد خالد فريد من الشخصيات الفاعلة في الساحة الثقافية، حيث يشغل منصب مدير تحرير وكالة أنباء الشرق الأوسط، وهو مخرج ومنتج سينمائي، وعضو بنقابة المهن السينمائية، كما شارك في تنسيق البرامج بعدد كبير من المهرجانات السينمائية.

من أبرز إنجازاته المتميزة إخراجه لأول فيلم على مستوى العالم بعنوان "أمل"، والذي شارك فيه فريق عمل كامل من المكفوفين، ما شكّل علامة فارقة في تاريخ السينما الشاملة. وقد حاز هذا المشروع على تقدير دولي، حيث تم تكريمه من مهرجان "تريكور" الفرنسي، ومن مهرجان يوسف شاهين في مصر.

جوائز وتكريمات

حصل خالد فريد على الجائزة الأولى في مسابقة "عمار الدولية" لدعم ذوي الهمم، وقدم ورش عمل لتعليم المكفوفين أساسيات التصوير السينمائي، مما يعكس التزامه العميق بدمج أصحاب الهمم في الفنون البصرية. كذلك تم تكريمه من جامعة ويلز في إنجلترا، تقديرًا لإسهاماته الإنسانية والفنية.

تأتي هذه الخطوة تأكيدًا على رؤية مهرجان بورسعيد السينمائي في دعم التجارب السينمائية الرائدة، والاحتفاء بالمبدعين الذين يكرسون فنهم لخدمة قضايا إنسانية وثقافية.

الجدير بالذكر أن المهرجان يُقام تحت رعاية اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، والدكتور أحمد فؤاد هنو وزير الثقافة، ونقابة المهن السينمائية برئاسة مسعد فودة، ويُقام تحت مظلة جمعية بورسعيد للفنون المسرحية والثقافية برئاسة الفنان عبد السلام الألفي.