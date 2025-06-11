محمد رمضان يطرح أغنيته الجديدة أنا أنت.. فيديو

طرح الفنان محمد رمضان أغنيته الجديدة بعنوان "أنا انت" وذلك عبر قناته على موقع يوتيوب.

الأغنية غناء محمد رمضان ومن كلمات مصطفى حدورته، ومن ألحان مصطفى تاج وتوزيع إيهاب كولبكس.

وتقول كلمات الأغنية :

انا .. انت .. انا .. انت

انا بحضر .. انت تقلب

انا بنجح .. انت تندب

انا بحضر .. انت تقلب

انا بنجح .. انت تندب

في الملعب ببقى ميسي

والجري جنبي يتعب

أنا بصرف انت تحسب

ارقام تخض ترعب

لو كل دول في كفة

الكفة بتاعتي تغلب

محمد رمضان يقارب على الانتهاء من أسد

وأوشك الفنان محمد رمضان على الانتهاء من تصوير فيلمه الجديد “أسد” حيث من المقرر أن ينتهي التصوير قريبا.

فيلم أسد

فيلم أسد يشهد أول تعاون بين محمد رمضان والمخرج محمد دياب ويشارك في بطولته كل من ماجد الكدواني، كامل الباشا، رزان جمال، أحمد خالد صالح، علي قاسم، أحمد عبد الحميد، إسلام مبارك، ومحمود السراج.

تدور أحداث الفيلم في حقبة المماليك، حيث يجسد محمد رمضان شخصية “علي الفارسي”، الذي قاد الزنوج لثورة ضد الجيش العباسي عام 1280. يُصنف الفيلم ضمن الأعمال التاريخية التي تسلط الضوء على فترات زمنية هامة في التاريخ الإسلامي.