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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

أنتم في مهمة وطنية.. وكيل تعليم بورسعيد يجتمع برؤساء لجان امتحانات الثانوية العامة

وكيل تعليم بورسعيد يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة
وكيل تعليم بورسعيد يجتمع برؤساء لجان الثانوية العامة
محمد الغزاوى

عقد طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، اليوم الجمعة، اجتماعا مع رؤساء لجان امتحانات الشهادة الثانوية العامة بقاعة المؤتمرات الرئيسية بديوان المديرية وذلك قبل انطلاق الامتحانات يوم الأحد القادم الموافق 15 يونيو الجاري.

تعليم بورسعيد لرؤساء لجان الثانوية العامة: أنتم في مهمة وطنية 

جاء ذلك بحضور  إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية رئيس اللجنة الثلاثية وفوزية حجي مدير عام الشئون المالية والإدارية مشرف عام الاستراحات وياسر صلاح مدير إدارة شئون الطلاب رئيس مركز الأسئلة وستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي وفتحي فاروق مسئول أمن المديرية ومديري الإدارات التعليمية ووكلائها.

ورحب مدير المديرية برؤساء اللجان، مؤكدا على أن المهمة المكلفين بها هي واجب وطني. 

وشدد وكيل تعليم بورسعيد  على ضرورة انضباط العملية الامتحانية داخل اللجان وعدم السماح للطلاب والملاحظين باصطحاب اجهزة الهاتف المحمول وملحقاتها الإلكترونية الأخرى داخل مقر اللجان مع مراعاة توفير الأجواء المناسبة والهدوء بما لا يخل أو يعيق سير العملية الامتحانية.

وشدد الغرباوي خلال الاجتماع على رؤساء اللجان بضرورة الالتزام بالتعليمات والقرارات الوزارية المنظمة لأعمال الامتحانات، لافتا إلى أن جميع اللجان في بورسعيد مراقبة بالكاميرات ومؤمنة بمعرفة أجهزة الشرطة والدفاع المدني وأجهزة المحافظة المعنية، مؤكدا على ربط اللجان على مدار الساعة بغرفة العمليات المركزية بالمديرية للعمل على حل أي طارئ من شأنه عرقلة الامتحانات.

وتابع وكيل تعليم بورسعيد أن هناك تعاونا وثيقا مع أجهزة المحافظة المعنية لتوفير كل الدعم اللوجيستي المطلوب لضمان انتظام أعمال الامتحانات، مؤكدا أن جميع الاستراحات وعددها 10 استراحات مؤمنة وجاهزة بأعلى مستوى فندقي من التجهيزات والأجهزة والأثاث والخدمات بشكل يليق بضيوف بورسعيد.

وطالب الغرباوي الجميع بالتعاون والتكاتف من أجل الخروج بالامتحانات إلى بر الأمان، مشيدا بدور قيادات جميع الأجهزة الأمنية والتنفيذية وكذلك رؤساء الأحياء للتعاون البناء بشأن الإجراءات المقررة لتأمين وتسهيل دخول وخروج الطلاب من مقرات اللجان بما يبعث رسالة طمأنينة إليهم وأولياء أمورهم.

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