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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يناشد أهالي القابوطي بسرعة التقديم على العدادات الذكية | شاهد

محافظ بورسعيد يتفقد القابوطي
محافظ بورسعيد يتفقد القابوطي
محمد الغزاوى

تفقد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، اليوم الخميس، اللمسات النهائية في تطوير ورفع كفاءة منطقة السلام بحي الضواحي ، ضمن الخطة الشاملة للإرتقاء بالمناطق السكنية ،  بما يحقق الواجهة الحضارية للمحافظة

 رافق  المحافظ اللواء عمرو فكري السكرتير العام ، والمهندسة هويدا شميس رئيس الإدارة المركزية لتخطيط المشروعات و المشرف العام على منطقة تعمير بورسعيد، وشيماء العزبي القائم بأعمال رئيس حي الضواحي وعدد من الجهات التنفيذية بالمحافظة .

الأحد القادم .. بدء العمل بمد كابلات الكهرباء بمنطقة القابوطى

وأكد محافظ بورسعيد ، أنه سيتم افتتاح المنطقة بعد تطويرها قريبٱ، حيث تخطت تكلفة تطوير السلام 100مليون جنيهٱ، 
و شملت أعمال " رفع كفاءة وتطوير منطقة السلام " بالضواحي، تطوير مدخل منطقة السلام و إنشاء أماكن انتظار سيارات و رفع كفاءة حديقة جمال عبد الناصر و رصف الطرق الداخليةبالمنطقةوتوسعتها، ووضع الانترلوك، ورفع كفاءة بالوعات الأمطار، و تكثيف أعمدة الإضاءة وزيادة نسبة المسطحات الخضراء، كما تم الانتهاء من مشكلة الجرابين بالمنطقة والتي استمرت لفترات طويلة .

كما أشاد المحافظ بالتعاون المستمر مع نواب المحافظة والذي أثمر عن تنفيذ هذه المشروعات التنموية في أسرع وقت ، كما أشاد المحافظ بجهود منطقة تعمير بورسعيد و دعمها المستمر للمشروعات الجارية في عدد من المناطق وخاصة استكمال قطار التطوير بالضواحي لمناطق التصنيع و الحراسات

التصديق على 2 مليون جنيه لاستكمال كهرباء بلوك التسمين بالقابوطي

وفي سياق متصل، تفقد  المحافظ منقطة القابوطي ،  مؤكدا على بدء العمل بمد كابلات الكهرباء بمنطقة القابوطى بعد تحويل 37 مليون جنيه لشركة الكهرباء الأحد القادم، فضلٱ عن التصديق على 2 مليون جنيه لاستكمال كهرباء بلوك التسمين، مناشدٱ المواطنين بسرعة التقديم على العدادات الذكية، حيث يجرى توصيل كابلات جهد متوسط لمنطقة القابوطي بداية من موزع الاسراء حتى شيخ القابوطي مرورٱ بطريق الشاحنات و تشكيل لجنة دائمة تنعقد شهريا لمتابعة موقف مرافق منطقة القابوطى.

بورسعيد الضواحي القابوطي السلام محافظ بورسعيد

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