قناة صدى البلد البلد سبورت صدى البلد جامعات صدى البلد عقارات Sada Elbalad english
عاجل
محمد فتحي: قضية غسل الأموال عبر تيك توك في تركيا كُشفت بسبب ارتفاع الأموال مقارنة بعدد المشاهدين
نجوى فؤاد: حالتي مستقرة حاليًا .. وأشرف زكي ماسابنيش لحظة |خاص
أيمن محسب: غياب الإطار القانوني لصناع المحتوى يهدد الأمن المجتمعي والاقتصاد الرقمي
القبض على نجار تعدى على طليقته بالضرب في القليوبية
كريم فهمي يطمئن جمهوره على حالته الصحية.. ويحذر من تداول الشائعات
إبراهيم ربيع: أزمات مالية وانقسامات داخلية تهدد مستقبل جماعة الإخوان
أحمد جلال يكشف كواليس تهنئة رئيس اللجنة الأولمبية لأوناش رفع الأثقال
مضاعفة باقة الإنترنت الأرضي 2026.. 100 جيجابايت مقابل 150 جنيها بدءا من نوفمبر
تصعيد إسرائيلي متواصل في الجنوب اللبناني| قصف مدفعي وغارات على بلدات عدة.. وهدم منازل في زوطر الشرقية
عموتة: إمام عاشور من أفضل لاعبي مصر وإفريقيا.. وغيابه بسبب عدم اكتمال جاهزيته
4 مكاسب من فوز الأهلي على المقاولون.. بصمة عموتة وخبرة بن شرقي وأزمة إهدار الفرص
هرمز مقبرة المسيرات الأمريكية.. إيران تسقط MQ-9 وتسيطر على طائرتين في قشم
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

ديني

هل يكفي الندم والاستغفار لرد حقوق الناس؟.. أمين الإفتاء يوضح ما يجب فعله

دار الإفتاء
دار الإفتاء
أحمد سعيد

أكد الشيخ محمد كمال، أمين الفتوى بدار الإفتاء المصرية، أن الشعور بالذنب والندم على ارتكاب المعاصي أمر إيجابي، لكنه لا يكفي وحده لمحو الذنوب المتعلقة بحقوق الآخرين، موضحًا أن التوبة من هذه الذنوب تستلزم رد الحقوق إلى أصحابها أو طلب المسامحة منهم.

كيف يرد الظالم حقوق الناس؟

وأوضح أمين الفتوى، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الاثنين، أن الذنوب المتعلقة بحقوق الله سبحانه وتعالى تختلف عن الذنوب التي تتعلق بحقوق العباد، فالاستغفار والتوبة والإكثار من الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم من أسباب المغفرة في الذنوب التي بين العبد وربه.

وأضاف أمين الفتوى بدار الإفتاء أن من استولى على أموال الآخرين أو امتنع عن ردها، فلا يكفيه الشعور بالندم أو الإكثار من الاستغفار، بل يجب عليه إعادة الأموال إلى أصحابها، سواء كانت لشخص بعينه أو لغيره، لأن حقوق العباد لا تسقط بمجرد التوبة اللفظية.

وأشار الشيخ محمد كمال إلى أن الاعتداء على الآخرين أو التسبب في حرمانهم من حق أو منفعة أو منع الخير عنهم يدخل أيضًا في باب الظلم، ولا يجوز للإنسان أن يكتفي بالاستغفار دون معالجة ما ترتب على فعله من أضرار ورد الحقوق إلى أصحابها.

وشدد أمين الفتوى على خطورة ظلم الناس، مستشهدًا بقول النبي صلى الله عليه وسلم: «الظلم ظلمات يوم القيامة»، مؤكدًا أن التوبة الصادقة تقتضي الندم على الذنب، والإقلاع عنه، والعزم على عدم العودة إليه، مع رد المظالم إلى أصحابها أو استحلالهم منها.

الشيخ محمد كمال أمين الفتوى بدار الإفتاء دار الإفتاء الإفتاء الشعور بالذنب كيفية رد الظالم حقوق الناس كيف يرد الظالم حقوق الناس حقوق الناس ظلم الناس

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

اليابان - أرشيفية

اليابان تحث مواطنيها على تخزين الغذاء والمياه والاستعداد للإخلاء

الجنيه الذهب

نزل 1000 جنيه… سعر الجنيه الذهب اليوم

تراجع سعر الدولار في البنوك المصرية اليوم

سعر الدولار الآن مقابل الجنيه المصري.. هبوط جماعي في البنوك بعد رفع الفائدة 1%

وزير التربية والتعليم

التعليم تنفي مد إجازة نصف العام إلى 30 يومًا بدلا من أسبوعين

الاهلي

الليلة .. موعد مباراة الأهلي والمقاولون العرب في كأس عاصمة مصر والقنوات الناقلة

ارتفاع أسعار الذهب عالمياً اليوم الاثنين

بعد أدنى مستوى في عام.. سعر الذهب العالمي اليوم الإثنين يسجل 3902 دولار للأونصة

جون إدوارد

الزمالك يحسم هوية المدير الرياضي الجديد.. ومفاجأة بشأن جون إدوارد

سعر الدولار اليوم

الدولار وصل كام؟.. أسعار العملات اليوم الاثنين 2 نوفمبر

ترشيحاتنا

السوشيال ميديا

وليد حجاج: الشهرة عبر السوشيال ميديا جعلت الأطفال يعتقدون أنها طريق النجاح والثراء

منصات التواصل الإجتماعي

محمد فتحي: خوارزميات التواصل حولت الإعلام من مطعم إلى مدينة ملاهٍ

التيك توك

محمد فتحي: تنظيم صناع المحتوى يجب أن يستهدف فهم نشاطهم لا تقييدهم

بالصور

المرتبة بتتحرك كل ليلة؟.. حيلة ذكية تمنع انزلاقها فوق السرير

المرتبة
المرتبة
المرتبة

140 عاما على ميلاد عصر السيارات.. مركبات عمرها أكثر من قرن تعود إلى شوارع بريطانيا

شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن
شوارع العاصمة البريطانية لندن

نقص فيتامين د.. تحذير من تأثيره على المناعة والذاكرة

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

4 مشروبات تساعدك في الحصول على فيتامين د

فيتامين د
فيتامين د
فيتامين د

فيديو

أليو ديانج للأهلي

من فالنسيا إلى الأهلي.. شرط وحيد يحسم عودة أليو ديانج للقلعة الحمراء

الإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة

والإنجيل مؤذن الجامع صوته تحفة.. مسيحية تشعل جدل السوشيال ميديا

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

سامر شقير

سامر شقير: لماذا اختارت السعودية سنغافورة لتخزين نفطها؟

د. محمد عسكر - إستشارى نظم المعلومات والأمن السيبراني

د. محمد عسكر يكتب: احذر.. شاشة منزلك قد تكون أيضًا عرضة للاختراق

نورهان حشاد

نورهان حشاد تكتب: سر الـ DNA المصري.. الجينات المتمردة لبناتك يا مصر!

عبد السلام فاروق

عبد السلام فاروق يكتب: ظلال طه حسين!

أحمد الأشعل

أحمد الأشعل يكتب: حين نحاكم السائل ونترك الإجابة

المزيد