محافظ بورسعيد يشدد علي اتخاذ الإجراءات اللازمة استعدادًا لامتحانات الثانوية العامة

عقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اجتماعًا موسعًا اليوم مع مديري المدارس بالمحافظة، لمتابعة الاستعدادات الخاصة بأعمال رفع كفاءة المدارس خلال فترة الصيف، وللإطلاع على خطة الاستعداد لامتحانات الثانوية العامة.

حضر الاجتماع اللواء عمرو فكري السكرتير العام و طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم بمحافظة بورسعيد، الحسيني راغب، مدير عام التعليم العام،ومدير الإدارات التعليمية،ومديري المدارس.

وخلال الاجتماع، وجه المحافظ بسرعة وضع خطة زمنية محددة للانتهاء من أعمال الصيانة ورفع الكفاءة بجميع المدارس التي تحتاج للتطوير، على أن يتم الانتهاء من هذه الأعمال في موعد أقصاه 20 أغسطس المقبل استعدادًا لاستقبال العام الدراسي الجديد.

حبشي يوجه ببدء أعمال رفع كفاءة المدارس قبل بدء العام الدراسي الجديد

وأكد اللواء محب حبشي على المتابعة الدورية لأعمال الصيانة والتجديد، والتأكد من الالتزام بالمواعيد المحددة للانتهاء منها لضمان جاهزية المدارس لاستقبال الطلاب مع بداية العام الدراسي وتوفير بيئة تعليمية آمنة للطلاب .

وفي سياق متصل، شدد محافظ بورسعيد على تكثيف الإجراءات الأمنية والاستعدادات الفنية والتنظيمية المتعلقة بعقد امتحانات الثانوية العامة، مؤكدًا ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لضمان انتظام وسير الامتحانات في أجواء آمنة ومستقرة.

وخلال الاجتماع، وجه مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد، الشكر والتقدير لمحافظ بورسعيد على دعمه المتواصل وتقديمه كافة التيسيرات اللازمة لرفع كفاءة المنشآت التعليمية بالمحافظة.

كما أعرب عن شكره لجميع الجهات المعنية على جهودها وتعاونها في إنجاح امتحانات الشهادة الإعدادية والتجهيز لامتحانات الثانوية العامة.

واختتم محافظ بورسعيد الاجتماع بالتأكيد على أهمية الانتهاء من كافة الإجراءات والاستعدادات الخاصة بامتحانات الثانوية العامة في أسرع وقت بما يضمن سير الامتحانات بانضباط وانتظام وتهيئة الأجواء المناسبة للطلاب.