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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: انتقدوني ولا تشوهوا صورة أبناء الباسلة

محافظ بورسعيد كلفت المسؤلية لحل المشكلات
محافظ بورسعيد كلفت المسؤلية لحل المشكلات
محمد الغزاوى

أجرى اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، جولة تفقدية بإحياء الزهور والضواحي، موجها رسالة عبر صدى البلد لأهالي بورسعيد الباسلة.

وقال حبشي: "أحب أوجه رسالة لأبناء بورسعيد اللي بناتها رجالة ورجالها رجالة الرجالة حافظوا على بلدكم ولا تنساقوا خلف الشائعات". 

محافظ بورسعيد كلفت المسؤلية لحل المشكلات 

واستكمل محافظ بورسعيد: انتقدونى لكن اوعوا تشوهوا صورة ولادكم لاني لن اقبل فاولادكم اولادى الان بحكم مسؤليتي وانا لا أقبل ان يشوه احد صورة ابنائى. 

وشدد محافظ بورسعيد قائلا محدش هيتحمل ابدا ان تقدم أسرة او طفل على إنهاء حياته ولا هيقدر يشيل وزر هذا الأمر وكل ده بسبب السوشيال ميديا .

وأكد محافظ بورسعيد أن المحافظة بها أجهزة أمنية قادرة على محاسبة كل مخطئ و تقديمه للعدالة مطالب الجميع بالتكاتف من اجل بلدهم .

واختتم محافظ بورسعيد حديثه تعالوا عرفوني ان فيه تقصير او مشكلة فى مكان ممكن انا مكنش اعرفه ولن اتأخر عن فحص تلك المشكلة والعمل على حلها فلقد كلفت بالمسؤولية من القيادة السياسية لحل تلك المشاكل .

جاء رد محافظ بورسعيد على سؤال صدى البلد بشأن مايدور حول قضية مساعد مدرس احد المواد الذي اتهم بعقد علاقة مع بعض الطلاب تجرى الأجهزة التحقيق فيه حاليا .

بورسعيد محافظ بورسعيد محافظة بورسعيد الباسلة الزهور الضواحي

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