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رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة

محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة
محافظ بورسعيد يتفقد غرفة عمليات الثانوية العامة
محمد الغزاوى

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي محافظ بورسعيد، رفقة  طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم، غرفة عمليات امتحانات شهادة الثانوية العامة بديوان مديرية التربية والتعليم، فى بورسعيد لمتابعة انتظام سير الامتحانات على مستوى المحافظة، وللاطمئنان على توفير الأجواء المناسبة للطلاب في اللجان الامتحانية.

جاء ذلك بحضور  إيهاب عبد المقصود مدير عام الشئون التنفيذية رئيس اللجنة الثلاثية و فوزية حجي مدير عام الشئون المالية والإدارية مشرف عام الاستراحات و ستوتة عبد الله مدير إدارة التعليم الثانوي عضو اللجنة الثلاثية.

 

6451 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة من خلال 18 لجنة

وعبر تقنية الفيديو كونفرانس، أجرى محافظ بورسعيد، حوارا مع  محمد عبد الحكم مدير الإدارة المركزية لشئون المديريات ورئيس امتحانات الثانوية العامة بوزارة التربية والتعليم، لاستعراض مستجدات سير الامتحانات والاطمئنان على استقرار الأوضاع وجاهزية كافة الجهات المختصة.
 


وأوضح محافظ بورسعيد، أن 6451 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة ببورسعيد هذا العام، من خلال  18 لجنة رئيسية على مستوى المحافظة، لافتا إلى أن تعليم بورسعيد أنهى كافة تجهيزات المقرات الامتحانية واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات.
 

محافظ بورسعيد يتأكد من توفير الأجواء المناسبة للطلاب في اللجان الامتحانية 


وشدد محافظ بورسعيد على توفير الأجواء الامتحانية المناسبة للطلاب، والتعامل معهم بهدوء وحكمة وضبط النفس وتغليب مصلحتهم، متمنيا للطلاب النجاح والتفوق وللقائمين على الامتحانات السداد والتوفيق.

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