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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار البلد

افتتاح أكبر نادٍ اجتماعي للمهندسين الزراعيين في بورسعيد على مساحة 3000 متر

نقيب الزراعيين
نقيب الزراعيين
شيماء مجدي

افتتح الدكتور سيد خليفة نقيب الزراعيين أكبر نادي إجتماعي لخدمة المهندسين الزراعيين في محافظة بورسعيد وذلك بحضور اللواء عمرو فكري السكرتير العام لمحافظة بورسعيد نيابة عن اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد، وذلك علي مساحة 3 الاف متر مربع في منطقة النوادي بالمحافظة.

وقال نقيب الزراعيين ، في كلمته خلال الإفتتاح، بحضور الدكتور عبدالله إسماعيل أمين صندوق النقابة، إنه تم إقامة هذا النادي بتكلفة 10 ملايين جنيه، خلال عام فقط، منها التخلص من  10 الآف متر مربع من المخلفات من علي موقع المشروع التي تم تخصيصها بقرار من المحافظ وتم سحبها مرتين عامي 2009 ، و 2013  بسبب عدم القدرة علي التخلص من المخلفات ، ثم تم إعادة تخصيصها عام 2023 بعد سداد الرسوم المقررة،  مشيرا إلي أن مجلس النقابة العامة والفرعية بذل جهودا كبيرة للانتهاء من هذه الإنشاءات لخدمة الزراعيين خلال عام.

وأضاف «خليفة»، إن نادي الزراعيين في بورسعيد هو نموذج نجاح للعمل الأهلي داخل الدولة المصرية سيتم إدارة هذه المنشات ومنها الملاعب الخماسية ومنطقة خدمات أسر الزراعيين وقاعات التدريب وفقا لفكر القطاع الخاص في الإدارة لضمان الإستدامة وتحقيق أعلي عائد من أصول النادي الجديد، موضحا إن هذه الإجراءات تضمن التطوير المستدامة لمنظومة الخدمات لصالح المهندسين الزراعيين.

وأوضح نقيب الزراعيين، أهمية دور الأندية التي يتم تنفيذها بمختلف المحافظات كأحد أدوات تنمية موارد النقابة ودعم أعضائها من خلال رسوم العضوية والخدمات، مما يدعم صناديق النقابة مثل صندوق المعاشات والرعاية الصحية، ودعم الفئات المستحقة حيث تساعد الموارد المحققة في تمكين النقابة من صرف المعاشات لأعضائها وتوفير الرعاية الصحية اللازمة لهم.
وأشار «خليفة»، إلي أهمية الأندية الزراعية ليست مجرد أماكن للترفيه، بل هي مراكز حيوية للدعم المهني والاجتماعي والثقافي للمهندسين الزراعيين، وتلعب دورًا محوريًا في تعزيز قدراتهم والمساهمة في تطوير القطاع الزراعي في مصر وتعزيز دور النقابة في خدمة المجتمع وتحقيق الأهداف القومية والتنمية الاقتصادية، ومنها تسويق المحاصيل والتوعية بالحفاظ على الأراضي الزراعية ومنع التعديات عليها وترشيد إستهلاك مياه الري في الزراعة.

ولفت نقيب الزراعيين إلي أن رؤية النقابة في تطوير منظومة الأندية بمختلف المحافظات لدورها في رفع كفاءة المهندسين الزراعيين من خلال قاعات التدريب، والمساهمة في حل المشكلات الزراعية بتنظيم ورش العمل ، يمكن للأندية أن تكون منصة لبحث مشكلات القطاع الزراعي واقتراح الحلول المناسبة وأن تلعب دورًا في نشر الوعي الزراعي بين المزارعين والمستثمرين والمهندسين الزراعيين، والمساهمة في المبادرات الزراعية الوطنية مثل زراعة الأشجار المثمرة، موضحا أن الأندية تُساهم بشكل غير مباشر في حماية حقوق المهندسين الزراعيين من خلال تعزيز تماسكهم وتوفير منصة لمناقشة قضاياهم المهنية والاجتماعية مع قيادة النقابة.
وأكد «خليفة»، أهمية الأندية الزراعية في تبادل الخبرات والمعلومات حيث تُعتبر الأندية منتدى لتبادل الخبرات بين المهندسين الزراعيين القدامى والشباب، مما يساهم في نقل المعرفة والتغلب على التحديات المهنية، موضحا إن الدورات التدريبية والأنشطة في الأندية تساعد على تأهيل حديثي التخرج للالتحاق بسوق العمل، وتلبية احتياجاته المتغيرة.

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