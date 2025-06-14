أسوان: تنظيم حملة لإزالة الإشغالات بشارع بورسعيد بكوم أمبو

نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة كوم أمبو بقيادة طه حسين حملة مكبرة بالتعاون مع الأجهزة الأمنية وشرطة المرافق حيث أسفرت عن رفع 50 حالة إشغال ، فضلاً عن تحرير العديد من المحاضر لمخالفات متنوعة ، وإزالة عدد من التندات بدون ترخيص ، وتم مصادرة المضبوطات ، بالإضافة إلى تنفيذ أعمال النظافة لرفع التراكمات والمخلفات الناتجة عن الحملة.

ويأتى ذلك إستكمالاً لتنفيذ توجيهات اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان بشأن تكثيف الحملات المكبرة الهادفة لإزالة جميع الإشغالات بالأسواق والشوارع الرئيسية والفرعية بمختلف المراكز والمدن بهدف تحقيق السيولة والإنسياب المطلوب لحركة المواطنين .

وأوضح رئيس المدينة بأنه بناءاً على تعليمات محافظ أسوان أثناء زيارته المتتالية للمشروعات التنموية والخدمية بكوم أمبو ، يتم العمل على قدم وساق لإزالة الإشغالات بمختلف الشوارع الرئيسية والفرعية داخل المدينة ، ومن بينها شارع بورسعيد ، والشوارع الجانبية به وذلك وفقاً للتكاتف والتنسيق بين كافة الأجهزة بالوحدة المحلية والجهات المعنية .

إزالة الإشغالات

وأكد المحافظ على أنه فى ظل تنفيذ الحملات بشكل مستمر يتم إزالة الإشغالات أولاً بأول ، وهو ما يساهم فى تناقص إعدادها ، وبالتوازى يتم إتخاذ الإجراءات القانونية حيال كل من يخالف التعليمات بعدم التجاوز لخط التنظيم لمنع العودة مرة أخرى للإشغالات على الوجه الأكمل .

فيما تابع اللواء دكتور إسماعيل كمال محافظ أسوان الجهود المبذولة بالمرحلة الثانية من الموجه الـ 26 لإزالة التعديات ، والتى تستمر حتى 27 يونيو الجارى حيث إستهدفت إزالة 60 حالة تعدى بمساحة 37 ألف و 174 م2 بمختلف المدن والمراكز .

ويأتى ذلك تنفيذاً لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسى لتنظيم الموجات المتتالية لإزالة التعديات على أراضى أملاك الدولة لإسترداد حق الدولة والشعب فى أراضيه .

وأوضح المحافظ بأنه يتم إداراج مختلف الحالات المستهدفة بهذه الموجه فى ظل المتابعة الدقيقة من القيادة السياسية لهذا الملف ، والإشراف المتواصل من دولة رئيس الوزراء الدكتور مصطفى مدبولى ، وأيضاً وزارة التنمية المحلية بقيادة الدكتورة منال عوض .