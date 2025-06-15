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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

محافظ بورسعيد: حل مشاكل منطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي

محافظ بورسعيد يوجه بمعالجة مشكلات الصرف الصحي
محافظ بورسعيد يوجه بمعالجة مشكلات الصرف الصحي
محمد الغزاوى

تفقد اللواء أركان حرب محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم ميدانيًا منطقة السيدة نفيسة بحي الضواحي، وذلك للوقوف على مشكلات البنية التحتية خاصة المتعلقة بالصرف الصحي، والعمل على إيجاد حلول فورية لها، رافقه خلال الجولة الأستاذة شيماء العزبي، القائم بأعمال رئيس حي الضواحي.

وخلال الجولة، شدد محافظ بورسعيد على ضرورة التعامل العاجل مع مشكلات الصرف الصحي التي تعاني منها المنطقة، مؤكدًا أن خطة التطوير ستشمل صيانة ورفع كفاءة شبكات الصرف، وإصلاح نوازل العمارات وغرف التفتيش إلى جانب دهان واجهات العمارات بما يساهم في تحسين البيئة العمرانية والارتقاء بمستوى الخدمات المقدمة للمواطنين.

محافظ بورسعيد يوجه بمعالجة مشكلات الصرف الصحي بالمنطقة وتحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين 

كما وجه المحافظ بسرعة إزالة أعمال “الرتش” والمخلفات والتراكمات التي تؤثر على المظهر العام للمنطقة وتعيق تنفيذ أعمال التطوير، مؤكدًا أن تلك الأعمال تأتي ضمن خطة شاملة لتحسين مستوى النظافة وتهيئة البيئة المناسبة لسكان الحي.

وأكد اللواء محب حبشي أن المحافظة تولي أهمية كبيرة لتلبية احتياجات المواطنين، وتحسين جودة الحياة في مختلف الأحياء، خاصة المناطق الأكثر احتياجًا للتطوير، مشيرًا إلى أن المتابعة الميدانية ستظل مستمرة لضمان تنفيذ الأعمال وفق الجدول الزمني المحدد وبأعلى جودة.

بورسعيد محافظة بورسعيد محافظ بورسعيد السيدة نفيسة حي الضواحي

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