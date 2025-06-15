محافظ بورسعيد يشدد على على أهمية الالتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والتنظيمية لامتحانات الثانوية العامة | شاهد

أكد اللواء محب حبشي محافظ بورسعيد خلال اللقاء الذي أجرته صدى البلد أثناء متابعته لغرفة العمليات الرئيسية لامتحانات الثانوية العامة على أهمية الإلتزام الكامل بالإجراءات الأمنية والتنظيمية، وتوفير المناخ الهادئ والمناسب للطلاب.

ووجه محافظ بورسعيد الشكر لكافة الجهات المشاركة في تنظيم وتأمين الامتحانات، من مديرية التعليم، ومديرية الأمن، والصحة، وغيرها من الجهات المعنية.

وشدد محافظ بورسعيد ، على التواصل الفوري مع غرفة العمليات الرئيسية بالمحافظة في حال حدوث أية طوارئ، لضمان سرعة التعامل والحفاظ على انتظام الامتحانات في جميع لجان المحافظة.

جتء ذلك اليوم الأحد مع انطلاق ماراثون امتحانات شهادة الثانوية العامة للعام الدراسي 2024 – 2025 والتي سوف تنتهي السبت الموافق 10 يوليو المقبل، و تفقد اللواء أ ح محب حبشي محافظ بورسعيد، غرفة عمليات " مديرية التربية والتعليم " ببورسعيد، وذلك للاطمئنان على سير العملية الامتحانية في هدوء ويسر وعدم وجود أية معوقات.

6451 طالب وطالبة يؤدون امتحانات الثانوية العامة من خلال 18 لجنة ببورسعيد

واستعرض محافظ بورسعيد تقارير تفصيلية من غرفة العمليات حول وصول أوراق الأسئلة في المواعيد المحددة، والتأكد من تواجد الملاحظين والمراقبين بكافة اللجان، إلى جانب جاهزية فرق الطوارئ والتأمين الصحي لتوفير الأجواء المناسبة للطلاب.

كما أطلع المحافظ على مراقبة اللجان بالكاميرات تزامنٱ مع انطلاق أول يوم بالاختبارات والذى يؤدى فيه الطلاب امتحاني التربية الوطنية والتربية الدينية، وذلك بحضور طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد

ومن جانبها، أكدت وزارة التربية والتعليم والتعليم الفنى متابعة دخول الطلاب ومراقبة اللجان بالكاميرات وتم أيضا التواصل مع رؤساء اللجان ومسئولى مراكز توزيع الأسئلة للتأكد من وصول أسئلة امتحانات الثانوية العامة فى مواعيدها إلى لجان السير، وتوافر الأجواء الهادئة للطلاب خلال أداء الامتحانات .

جدير بالذكر؛ أن 6451 طالب وطالبة ببورسعيد يؤدون امتحانات شهادة الثانوية العامة على مستوى المحافظة، حيث أنهت مديرية التعليم تجهيز جميع مقرات اللجان واستراحات رؤساء اللجان والمراقبين والملاحظين والبالغ عددها 10 استراحات بقدرة استيعابية تصل إلى 400 سرير.



وتجرى امتحانات شهادة الثانوية العامة من خلال 18 لجنة أساسية لخدمة 1564 طالب وطالبة بالشعبة الأدبية و3304 طالب وطالبة بالشعبة العلمية و1440 طالب وطالبة بالشعبة العلمية رياضيات إلى جانب 85 طالب وطالبة بالمدارس الدولية، بالإضافة إلى 7 طلاب بمدرسة النور للمكفوفين بالمرحلة الثانوية.