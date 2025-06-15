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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

محافظات

وكيل تعليم بورسعيد يكشف لـ صدى البلد موعد إعلان نتيجة الشهادة الإعدادية

وكيل تعليم بورسعيد لصدى البلد يكشف موعد نتيجة الإعدادية
وكيل تعليم بورسعيد لصدى البلد يكشف موعد نتيجة الإعدادية
محمد الغزاوى

كشف طاهر الغرباوى وكيل وزارة التربية و التعليم ببورسعيد لـ صدى البلد موعد اعلان نتيجة الشهادة الإعدادية على مستوى المحافظة.

وقال وكيل تعليم بورسعيد خلال لقاء مع موقع صدى البلد، ان اعتماد النتيجة سيكون خلال ٤ أيام من اليوم الاحد ومن المرجح أن يكون الأربعاء او الخميس من الأسبوع الجاري.

وطمأن الغرباوى أولياء الأمور على النتيجة مشيرا إلى أنها مبشرة للغاية عن الترم المنقضي والأعوام السابقة خاصة بعد نجاح تجربة مراجعات الاون لاين و التى كان لمديرية تعليم بورسعيد السبق فى اطلاقها على مستوى الجمهورية.

فى سياق متصل طالب وكيل تعليم بورسعيد أولياء الأمور وطلاب وطالبات الثانوية العامة بمتابعة مراجعات المواد على صفحة مديرية التربية و التعليم.

وشدد الغرباوى على انه تم اختيار اكفاء المدرسين و الوجهين فى قطاع التعليم لوضع كل خبراتهم وتوقعاتهم للمواد المقررة داخل المجموع وخارجه ليلة الامتحان . 

مدير المديرية يستقبل أعضاء غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة

فى سياق اخر استقبل طاهر الغرباوي مدير مديرية التربية والتعليم ببورسعيد اليوم بمقر مكتبه بمديرية التربية والتعليم أعضاء غرفة عمليات امتحانات الثانوية العامة باتحاد طلاب محافظة بورسعيد.

ومثل الوفد الطالبة جنة الشامي رئيس الغرفة والطالبة خديجة عادل نائب رئيس الغرفة والطالبة مروة الشريف مسئول الميديا والإعلام والطالب ادهم جمعة مسئول التقارير.

وأكد مدير المديرية أن دور الغرفة مستمر في نقل صوت طلاب  شهادة الثانوية العامة بشكل فوري للغرفة المركزية بالاتحاد العام والأجهزة التنفيذية المعنية داخل المحافظة.

وأشاد الغرباوي بجهود الفريق والتي تأتي من منطلق الحرص على مصلحة الطالب وتوفير بيئة مناسبة للعملية الامتحانية، مشيرا إلى أن غرفة عمليات تعليم بورسعيد تتابع عن كثب أعمال الامتحانات منذ يومها الأول.

بورسعيد الشهادة الاعدادية الثانوية العامة التربية و التعليم مراجعات أون لاين

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