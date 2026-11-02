مدفعتش الصيانة.. الداخلية تكشف تفاصيل تعدي سكان عقار على سيدة بالإسكندرية

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائمة على النشر من بعض جيرانها لقيامهم بالتعدى عليها بالسب وإتلاف كاميرا المراقبة الخاصة بها ومنعها من إستخدام مرافق العقار محل سكنها بالإسكندرية.



بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة ثان المنتزه من القائمة على النشر (ربة منزل – مقيمة بدائرة القسم) بتضررها من (رئيس إتحاد ملاك العقار محل سكنها و3 أشخاص – مقيمين بدائرة القسم) لقيامهم بالتعدى عليها بالسب ومنعها من إستخدام مرافق العقار محل سكنها وقيام أحدهم بتكسير كاميرا المراقبة الخاصة بها المتواجدة بمدخل العقار لعدم قيامها بسداد مستحقات صيانة العقار .



أمكن تحديد وضبط المشكو فى حقهم، وبمواجهتهم إعترفوا بمنعها من إستخدام مصعد العقار ، وإعترف أحدهم بتكسير كاميرا المراقبة الخاصة بها بناءً على طلب سكان العقار لتضررهم من مكان تركيب الكاميرا ، وأنكروا قيامهم بالتعدى عليها بالسب وقرروا أنه منذ حوالى عام قامت المذكورة وزوجها "متواجد حالياً خارج البلاد" إبان رئاستهما لإتحاد ملاك العقار بالتحصل من سكان العقار على مبالغ مالية نظير تقديم خدمات بالعقار إلا أنهما لم يقوما بذلك ، ورفضت رد المبلغ المالى ، وتبين وجود خلافات دائمة بين الطرفين "مُحرر بشأنها عدة محاضر".



تم إتخاذ الإجراءات القانونية.. وتولت النيابة العامة التحقيق.

