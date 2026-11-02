القبض على المتهم بسرقة دراجة نارية ببورسعيد

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى يظهر خلاله قيام أحد الأشخاص بسرقة دراجة نارية من مدخل أحد العقارات ببورسعيد.

بالفحص تبين أنه بتاريخ 24 / أكتوبر المنقضى تبلغ لقسم شرطة الشرق ببورسعيد من (تاجر ملابس – مقيم بدائرة القسم) بإكتشافه سرقة دراجته النارية حال تركها أسفل العقار محل سكنه.

أمكن تحديد وضبط مرتكب الواقعة الظاهر بمقطع الفيديو (عاطل "له معلومات جنائية" - مقيم بدائرة القسم) ، وبمواجهته إعترف بإرتكاب الواقعة على النحو المشار إليه ، وأضاف بإرتكاب واقعة سرقة دراجة نارية أخرى، وتم بإرشاده ضبط (الدراجتين الناريتين المستولى عليهما).

تم إتخاذ الإجراءات القانونية .. وتولت النيابة العامة التحقيق.

