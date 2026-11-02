إصابة 4 أشخاص في تصادم ملاكى بدراجة نارية أمام مدخل الألومنيوم بقنا

أُصيب 4 أشخاص بإصابات متفرقة، إثر وقوع حادث تصادم بين سيارة ملاكى ودراجة نارية، أمام مدخل مجمع الألومنيوم بمدينة نجع حمادي، شمال قنا.

وتلقت أجهزة الأمن بقنا، إخطارًا من غرفة العمليات، يفيد وقوع حادث تصادم بين سيارة بيجو ودراجة نارية أمام مدخل الألومنيوم بنجع حمادي، ووجود عدد من المصابين.

وعلى الفور، جرى الدفع بعدد من سيارات الإسعاف إلى موقع الحادث، حيث تبين إصابة 4 أشخاص بإصابات متفرقة، نتيجة التصادم.

وجرى نقل المصابين إلى مستشفى نجع حمادي العام، لتلقي الإسعافات الأولية والرعاية الطبية اللازمة، وإجراء الفحوصات الطبية للاطمئنان على حالتهم الصحية.

وتحرر محضر بالواقعة، وأُخطرت الجهات المختصة لمباشرة التحقيقات واتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.