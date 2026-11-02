بسبب كشافات إضاءة.. القبض على سائق سيارة نقل ببني سويف

كشفت الأجهزة الأمنية ملابسات مقطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الإجتماعى تضمن تضرر القائم على النشر من قائد سيارة "ربع نقل" لقيامه بتركيب كشافات إضاءة خلفية عالية تعيق الرؤية لقائدى السيارات حال سيره بأحد الطرق معرضاً حياة المواطنين للخطر.

بالفحص أمكن تحديد وضبط السيارة "سارية التراخيص" الظاهرة بمقطع الفيديو وقائدها (حداد مسلح - مقيم بدائرة مركز شرطة الفشن ببنى سويف) وبمواجهته إعترف بإرتكابه الواقعة على النحو المشار إليه بتاريخ 29 / أكتوبر المنقضى حال سيره بالطريق الصحراوى الشرقى.

تم التحفظ على السيارة ، وإتخاذ الإجراءات القانونية.

