لتسهيل الخدمات المصرفية للمواطنين محافظ بورسعيد يفتتح فرع جديد لبنك مصر

افتتح اللواء أ.ح محب حبشي، محافظ بورسعيد، اليوم الأحد، فرع بنك مصر الجديد " مكة المكرمة "، داخل ديوان عام محافظة بورسعيد، تحديدا بالدور الأرضي للجناح الشرقي بالديوان العام، وذلك بحضور المهندسة زينب الجباس مدير إدارة المشروعات بالمحافظة، و دكتور محسن درويش نائب رئيس الفروع، و أستاذ محمد جبر مدير عام البنك المركزي ببورسعيد، وأستاذ أحمد البصال مدير فرع السلطان حسين ، والاستاذ أسامة الجمال مدير فرع مكة الجديد .

جاء ذلك ضمن جهود محافظة بورسعيد للعمل على تطوير وتوسيع نطاق تقديم مختلف الخدمات في جميع القطاعات لتيسير وصول الخدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.

لتسهيل الحصول على الإجراءات والخدمات المصرفية للمواطنين محافظ بورسعيد يفتتح فرع جديد لبنك مصر بالديوان العام

وتفقد محافظ بورسعيد ، أقسام الفرع الجديد، مؤكدا أنه جرى إقامته على أعلى مستوى من التجهيزات، تماشيا مع التحول الرقمي الذي تشهده كافة القطاعات الإدارية والحكومية بالمحافظة، من أجل الارتقاء بالخدمات المقدمة للمواطنين و تيسير سبل الحصول عليها.

وأشار المحافظ؛ إلى أن افتتاح فرع البنك بالديوان العام سيسهل الإجراءات والخدمات المصرفية للمواطنين، لافتاً إلى أن الدولة تسعى بكامل أجهزتها للعمل على تطوير وتوسيع نطاق تقديم الخدمات لتيسير وصول الخدمة للمواطنين

ومن جانبهم، تقدم مسئولي البنك بالشكر والتقدير للسيد المحافظ على دعمه الكبير في إقامة فرع جديد لبنك مصر يقدم الخدمات بصورة ميسرة للعديد من أبناء المحافظة.

ضمن جهود محافظة بورسعيد للعمل على تطوير وتوسيع نطاق تقديم مختلف الخدمات في جميع القطاعات لتيسير وصول الخدمة للمواطنين وتسهيل الحصول عليها.

جدير بالذكر؛ تم تنفيذ فرع مكة المكرمة الجديد تحت إشراف إدارة المشروعات بالمحافظة ، و يعد هذا الفرع جزءًا من استراتيجية بنك مصر في تعزيز خدماته المصرفية داخل المحافظة، ويأتي ضمن خطة التطوير التي تشهدها بورسعيد في مختلف المجالات، كما سيمكن المواطنين من إجراء مختلف المعاملات المصرفية بسهولة ويسر داخل الديوان العام٠