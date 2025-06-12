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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

جيش الاحتلال يزعم قتل مقاومين من حماس يعملون في منشأة أسلحة بقطاع غزة

جيش الاحتلال الإسرائيلي
جيش الاحتلال الإسرائيلي
القسم الخارجي

زعم جيش الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الخميس، أنه بالتعاون مع جهاز الأمن العام ( الشاباك )، قتل عدد من المقاومين من حركة حماس كانوا يعملون في منشأة لإنتاج الأسلحة في منطقة الشاطئ وسط قطاع غزة.

وقال جيش الاحتلال إن المنشأة كانت تستخدم لإنتاج أسلحة لصالح حماس، بقصد استهداف الجنود العاملين في غزة، مشيرا إلى أن مشغلي المنشأة كانوا جزءا من وحدة إنتاج الأسلحة التابعة لحماس، بحسب ما أوردته صحيفة جيروزاليم بوست الإسرائيلية. 
وأضاف جيش الاحتلال أن حركة حماس قامت بزرع منشأة لإنتاج الأسلحة على مقربة من موقع طبي ، وأن الموقع الطبي لم يتضرر خلال الغارة.
وفي السياق ذاته، أصدر المتحدث باسم جيش الاحتلال الإسرائيلي، أفيخاي أدرعي، تحذيرا للمدنيين في غرب مدينة غزة بإخلاء منازلهم في منشور على تويتر.

جيش الاحتلال حماس منشأة أسلحة في غزة الشاباك العدوان الإسرائيلي على غزة

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