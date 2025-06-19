مجلس صيانة الدستور الإيراني يحذر ترامب من استهداف خامنئي

أعلن مجلس صيانة الدستور في إيران، اليوم الخميس أنه إذا فكر الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في أي اعتداء على المرشد الإيراني علي خامئني فستندلع عاصفة تقضي على مرتكبي هذه الجريمة وداعميها.

وكان الرئيس الأمريكي أبلغ رئيس حكومة الاحتلال بنيامين نتنياهو أن يستمر في ضرباته العدوانية ضد طهران؛ مضيفا “ولم أشر إلى أن أمريكا ستقدم المزيد من الدعم”.

وبعث الرئيس الأمريكي رسالة إلى المرشد الإيراني علي خامنئي قائلا: “حظ سعيد”، مضيفا، “لقد نفد صبرنا بالفعل”.

وأكد الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن الإيرانيين يواجهون مشكلة حقيقية، مشيرا إلى أنهم اقترحوا القدوم إلى البيت الأبيض لوقف الحرب الإسرائيلية الإيرانية.