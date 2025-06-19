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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

أخبار العالم

ليس إسقاط النظام.. إسرائيل: تدمير قدرات إيران النووية أولوية

الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ
مريم هاني

صرح الرئيس الإسرائيلي إسحاق هرتسوغ، يوم أمس، لشبكة "سي إن بي سي" أن إسرائيل لا تهدف تغيير النظام في إيران أن الهجوم على طهران يهدف إلى إزالة قدراتها النووية.

هدف إسرائيل هو إزالة البرنامج النووي الإيراني
 

وقال أن تغيير النظام "ليس هدفًا رسميًا لنا"، ولكن الهدف الأساس هو " إزالة البرنامج النووي الإيراني".

ويزعم هرتسوغ، الذي اتهم طهران بـ"الخداع" و"السعي المتسارع لامتلاك القنبلة النووية"، أن تغيير النظام الإيراني يمكن أن يؤدي إلى تحقيق السلام في المنطقة.

وأضاف: "يجب على المرء أن يكون صارمًا أحيانًا من أجل إزالة التهديدات الوشيكة. وهذا بالضبط ما نقوم به"، مشيرًا إلى أن الهجمات على إيران كان لها تأثير حقيقي على برنامجها النووي.

تحذير الوكالة الدولية للطاقة الذرية

وحثت الوكالة الدولية للطاقة الذرية في بيان لها صدر في 9 يونيو إيران إلى "التعاون الكلي" مع الوكالة، وإلا "لن تكون في وضع يمكنها من التأكد من أن البرنامج النووي الإيراني سلمي بالكامل".

وشنت إسرائيل سلسلة هجمات حوية على إيران في 13 يونيو، استهدفت فيها مواقع تزعم أنها مرتبطة بالبرنامج النووي الخاص بالبلاد. ومنذ ذلك الحين، يتبادل الطرفين الإيراني والإسرائيلي الهجمات.
 

تصريحات ترامب المتناقضة

وأفاد الرئيس الأميركي دونالد ترامب، يوم أمس، أن إيران "قريبة جدًا" من امتلاك قنبلة نووية، وذلك في تناقض مع شهادة مديرة الاستخبارات الوطنية، تولسي غابارد، أمام الكونغرس الأميركي في مارس الماضي.

وقالت غابارد: "تُواصل أجهزة الاستخبارات تقييم أن إيران لا تبني سلاحًا نوويًا، وأن المرشد الأعلى خامنئي لم يصرح باستئناف برنامج الأسلحة النووية الذي علقه في عام 2003".
 

وفي وقت سابق من هذا الأسبوع، أعربت مجموعة الدول السبع عن دعمها لإسرائيل، بينما أدانت إيران بوصفها "المصدر الرئيسي لعدم الاستقرار والإرهاب في المنطقة"، وأكدت مجددًا أن "إيران يجب ألا تمتلك سلاحًا نوويًا أبدًا".

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