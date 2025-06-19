نتنياهو يهزي: سنقضي على تهديد إيران وحماس ونعيد المخطوفين

أكد رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، اليوم الخميس في كلمة تلفزيونية ألقاها من مدينة بئر السبع عقب زيارته لمستشفى سوروكا التي استُهدفت بصواريخ إيرانية صباح اليوم، على أن إسرائيل ستحقق جميع أهداف حربها الحالية، والتي تشمل إزالة التهديد النووي والصاروخي الإيراني، وتدمير حركة حماس، إضافة إلى إعادة المخطوفين.

وأضاف نتنياهو أن إسرائيل وجهت "ضربات قاسية" لإيران، ونجحت في "إخراج منشأة نطنز النووية عن الخدمة"، مؤكداً أن "إسقاط النظام في إيران قد يكون نتيجة محتملة للحرب، لكن ذلك منوط بالشعب الإيراني"، مضيفاً: "نحن نخلق الظروف التي تساعدهم على ذلك".

وفي رده على سؤال بشأن احتمال اغتيال المرشد الإيراني علي خامنئي، قال نتنياهو: "لا أحد يتمتع بالحصانة. جميع الخيارات مطروحة، ومن الأفضل عدم الحديث عن ذلك في وسائل الإعلام".

وشدد على أن إسرائيل قادرة على "إزالة التهديد النووي الإيراني"، مضيفاً أن طهران "لن تحصل على سلاح نووي"، وأن "قدرتهم على إنتاج الصواريخ تمثل تهديداً وجودياً".

نتنياهو أشار إلى أن "المحور الشيعي لا يرد، وحزب الله لم يطلق صاروخاً واحداً"، مؤكداً أن "إسقاط إيران سيؤدي إلى انهيار الدعم لحماس، مما سيُسهل إعادة المخطوفين".

وفي السياق ذاته، أثنى نتنياهو على الدعم الأميركي، قائلاً: "نُثمن انضمام الولايات المتحدة في الدفاع عن إسرائيل، ولم نحظ بصديق أفضل من الرئيس ترامب، ونُقدر كل قرار يتخذه". وأضاف أن الشراكة مع ترامب "عظيمة"، وأن الجانبين "ملتزمان بمنع إيران من امتلاك سلاح نووي".

واختتم نتنياهو كلمته قائلاً: "نُغير وجه العالم، وهذا ينبع من عزمنا وقرارنا"، مشيراً إلى أن إسرائيل تتعاون بشكل وثيق مع واشنطن للتصدي للهجمات الإيرانية وحماية أمنها القومي.

