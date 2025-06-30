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الكرملين: موقف روسيا من المفاوضات بشأن أوكرانيا يعتمد على سلوك كييف
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
طه جبريل

توك شو

الكرملين: موقف روسيا من المفاوضات بشأن أوكرانيا يعتمد على سلوك كييف

الكرملين
الكرملين
البهى عمرو

عرضت قناة القاهرة الإخبارية، خبرا عاجلا يفيد بأن الكرملين، قالت إن كييف تعلم جيدا ما يجب فعله لإنهاء العمليات العسكرية، وأن الرئيس الروسي بوتين أوضح الشروط قبل نحو عام.


وأوضحت القناة ، أن موقف روسيا في المفاوضات بشأن أوكرانيا يعتمد على سلوك كييف وفاعلية الوساطة الأمريكية، ويجب أن تتضمن المفاوضات بشأن الأزمة الأوكرانية الحقائق على الأرض، ونأمل تحديد موعد الجولة الثالثة من المفاوضات مع كييف في أقرب وقت.

وقال وزير الخارجية الألماني، اليوم الاثنين ، أثناء زيارته لكييف بعد أسابيع من تصعيد القصف الروسي على البلاد ، إن الرئيس الروسي فلاديمير بوتن يريد استسلام أوكرانيا.

وفي ظل تعثر محادثات السلام الرامية إلى إنهاء الحرب المستمرة منذ أكثر من ثلاث سنوات، قال وزير الخارجية الألماني يوهان فادفول لدى وصوله إلى العاصمة الأوكرانية في زيارة غير معلنة: "بوتين لن يتنازل عن أي من مطالبه المتطرفة ــ فهو لا يريد مفاوضات، بل يريد الاستسلام".

وقال واديفول في بيان أصدرته وزارته "إن حرية أوكرانيا هي المهمة الأكثر أهمية في سياستنا الخارجية والأمنية".

وأضاف أن روسيا "تراهن على إضعاف دعمنا" و"تريد الغزو والخضوع بأي ثمن - حتى لو كان ذلك على حساب مئات الآلاف من الأرواح الإضافية".

الكرملين كييف القاهرة الإخبارية بوتين

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