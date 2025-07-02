روسيا تدعو أذربيجان لعودة علاقات البيلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي

أعلنت وزارة الخارحية الروسية مشاركة سيرجي لافروف في قمة مجموعة "بريكس" المقرر انعقادها في ريو دي جانيرو يومي 6 و7 يوليو الجاري، مشيرة الي ان لافروف سيشارك في اجتماع وزراء خارجية آسيان في كوالالمبور يومي 10-11 يوليو.

بدورها؛ صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية ماريا زاخاروفا بأن روسيا تدعو أذربيجان للعودة العلاقات بين البلدين إلى مستوى التحالف الاستراتيجي

وأضافت: يجب حل القضايا الناشئة في العلاقات بين روسيا وأذربيجان بروح الشراكة وعبر القنوات السياسية والدبلوماسية.

وتابعت: موسكو طلبت زيارة صحفيي "سبوتنيك أذربيجان" المعتقلين في باكو لكنها لم تحصل على الفرصة حتى الآن.

وأردفت: على المواطنين الروس الذين يزورون أذربيجان أن يأخذوا في الاعتبار الوضع الحالي.

وختمت: موسكو تتمنى من الراغبين في إفساد العلاقات بين روسيا وأذربيجان الابتعاد عن أي خطوات استفزازية.