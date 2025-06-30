روسيا: إسرائيل عادت للتركيز على غزة بعد وقف إطلاق النار مع إيران

قال ممثل روسيا في مجلس الأمن الدولي فاسيلي نيبينزيا، اليوم الاثنين أن إسرائيل عادت للتركيز على قطاع غزة بعد وقف الحرب الإيرانية الإسرائيلية.

وأضاف المندوب الروسي خلال جلسة مجلس الأمن الدولي بشأن الأوضاع في الشرق الأوسط بما فيها القضية الفلسطينية أنه "للأسف لا يمكننا أن ننتظر أن يتوقف فزعنا قريبا، فالجيش الإسرائيلي عاد للتركيز على قطاع غزة بعد وقف إطلاق النار مع إيران".

وأكد ممثل روسيا، أن إسرائيل تتصرف بتجاهل للآثار الإنسانية الكارثية في قطاع غزة، فحوالي 55 ألف فلسطيني ماتوا و120 ألف أصيبوا، إضافة إلى أن قطاع غزة تدمر بالكامل تقريبا و80% من أرضه أصبحت محظورة على الفلسطينيين، و470 عاملا إنسانيا قتلوا منهم 320 من موظفي الأمم المتحدة.

ويواصل جيش الاحتلال الإسرائيلي عدوانه على قطاع غزة منذ 7 أكتوبر 2023 ما تسبب في استشهاد وإصابة عشرات الآلاف من الفلسطينيين.