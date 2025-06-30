كندا ترسل 1.7 مليار دولار لأوكرانيا مساعدات في حربها ضد روسيا

قال رئيس الوزراء الأوكراني ديميس شميغال اليوم الإثنين بأن كندا أرسلت 1.7 مليار دولار إلى دولته كمساعدات كندية لكييف لمواجهة الحرب الروسية المستمرة بقناته على التليجرام.

وحصلت أوكرانيا منذ إندلاع الحرب الروسية الأوكرانية بفبراير عام 2022 على مليارات الدولارات من الاتحاد الأوروبي لتمويل أوكرانيا بالحرب بينما بلغ النصيب الأكبر من المساعدات الخارجية من الولايات المتحدة الأمريكية في عهد الرئيس الأمريكي السابق جوبايدن الذي أرسل 100 مليار دولار.

وغير الرئيس الأمريكي الجديد دونالد ترامب الاستراتيجية الأمريكية في دعم أوكرانيا بحربها ضد روسيا حتى لا تتحول لحرب عالمية ثالثة،وأوقف التمويل الأمريكي للحرب الأوكرانية،ويدعو بالوقت الحالي إلى تحقيق التهدئة ووقف إطلاق النار بين كييف،وموسكو.