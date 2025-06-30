ترامب يلتقى وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي لوقف الحرب على غزة

التقى الرئيس الأمريكي دونالد ترامب اليوم الإثنين، وزير الشئون الاستراتيجية الإسرائيلي رون ديرمر بالبيت الأبيض؛ من أجل الضغط لتحقيق وقف إطلاق النار في غزة، بحسب “فوكس نيوز” الأمريكية.

ودعا ترامب الإسرائيليين إلى عقد الاتفاق الحالي، وقبوله، والذي سيقضى بالإفراج عن جميع المحتجزين، وتحقيق لوقف إطلاق النار بالحرب التي استمرت لأكثر من 20 شهرا.

واستمرت الأزمة الإسرائيلية الفلسطينية منذ عام 2023 بسبب إصرار نتنياهو على الاستمرار بحرب غير مبررة، ودون هدف وكان يمكن إيقاف الحرب عدة مرات خلال العامين الماضيين لكن كان يرفض نتنياهو من أجل الاستمرار بالسُلطة هروبا من المحاكمات الداخلية التي تلاحقه بسبب ارتكابه جرائم الفساد الداخلي في اتجاه آخر دعت جامعة الدول العربية، ومختلف الرؤساء العرب إلى ضرورة تنفيذ حل الدولتين ليعيش الطرفان في سلام.

وهذا ما يطرحه الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون الآن كمقترح لإقامة الدولة الفلسطينية دون جيش حتى توافق إسرائيل دون مخاوف من تحقيق السلام الدائم.